Победа «Барселоны» без Месси, рекорд Салаха и результативная передача Головина: итоги игрового дня Лиги чемпионов

«Барселона» обыграла «Интер» в матче группового этапа Лиги чемпионов, несмотря на отсутствие травмированного Лионеля Месси. «Ливерпуль» дома разгромил «Црвену Звезду». Мохаммед Салах оформил дубль и установил клубный рекорд. А полузащитник «Монако» Александр Головин во встрече с «Брюгге» отметился результативной передачей. Чем запомнился игровой день самого престижного клубного турнира Европы — в материале RT.

Третье поражение «Локомотива» и незасчитанный мяч в Стамбуле

Главным событием дня для российских любителей футбола, разумеется, стал матч «Локомотива» и «Порту». Железнодорожникам после двух поражений подряд в домашней игре требовалась только победа.

В самом начале встречи подопечные Юрия Сёмина получили отличную возможность открыть счёт: Алексей Миранчук заработал пенальти. Увы, именитый вратарь соперника Икер Касильяс удар Мануэла Фернандеша с точки отразил. А спустя несколько минут уже сам Алексей после передачи брата не сумел поразить пустой створ.

«Порту» вскоре наказал «Локо» за расточительность. Эдер на подаче углового у собственных ворот руками придержал соперника, и судья снова назначил одиннадцатиметровый. Мусса Марега, в отличие от Фернандеша, был точен.

А спустя ещё десять минут дела железнодорожников стали совсем плохи: Эктор Эррера головой отправил второй мяч в ворота Маринато Гилерме.

И только после этого «Локо» наконец удалось забить. Антон Миранчук поразил створ после передачи брата Алексея. Таким образом железнодорожники прервали сухую серию в текущем розыгрыше ЛЧ длиной в 218 минут.

Казалось, у команды были шансы спастись, но в самом начале второго тайма «Порту» забил третий мяч.

К тому же судьи приняли пару спорных решений не в пользу «Локо». Например, из-за положения вне игры был отменён чистый гол Эдера. А за 15 минут до финального свистка прямую красную карточку за отчаянный подкат получил Соломон Кверквелия, хотя повторы показали, что грузин играл в мяч.

Так или иначе, «Локомотив» потерпел третье подряд поражение и теперь рискует не занять даже третье место в группе.

В параллельном матче квартета D «Шальке» и «Галатасарай» в Турции разошлись миром. Соперники так и не сумели поразить ворота друг друга. Единственный заслуживающий внимания эпизод встречи — не засчитанный из-за офсайда мяч гостей во втором тайме.

Месси на трибунах и спасение ПСВ

В главном матче дня сошлись именитые соперники по группе В «Барселона» и «Интер». Итальянская команда приехала в Каталонию с серией из семи побед подряд во всех турнирах и намеревалась как минимум отобрать очки у сине-гранатовых.

Однако на деле борьбы не получилось. Подопечные Эрнесто Вальверде справились с гостями даже без Лионеля Месси, смотревшего футбол со специальной лангеткой на руке. Место аргентинца в атакующем трио «Барсы» занял Рафинья.

Именно он открыл счёт по истечении получаса игры после подачи Луиса Суареса. А в концовке матча точку поставил Жорди Альба. Защитнику удалось реализовать выход один на один с Самиром Хандановичем.

Что касается визави словенца Марка-Андре тер Штегена, то он на протяжении всего вечера оставался практически без работы — у «Интера» игра в атаке абсолютно не ладилась. В результате гости нанесли всего три удара в створ чужих ворот, причём первый — на 78-й минуте.

А «Тоттенхэм» вновь остался без победы, хотя был близок к тому, чтобы набрать три очка в важнейшем выездном матче с ПСВ.

При этом лондонцы позволили сопернику открыть счёт в середине первого тайма, когда Тоби Алдервейрелд фактически вывел Ирвинга Лосано один на один с Уго Льорисом, а затем таким образом подкатился под мексиканца, что от его ноги снаряд спланировал точно под перекладину.

Но гости вскоре отыгрались также благодаря рикошету, а в начале второго тайма вышли вперёд. Второй мяч в нынешнем розыгрыше ЛЧ забил Гарри Кейн.

Однако удержать победный счёт «Тоттенхэму» не удалось. Незадолго до финального свистка красную карточку за грубый подкат за пределами штрафной получил Льорис, а на 87-й минуте хозяева спаслись от поражения. Люк де Йонг после розыгрыша стандарта переправил мяч в цель.

На счету «Тоттенхэма» после трёх матчей значится всего одно очко, и команде необходимо чудо, чтобы включиться в борьбу за места в плей-офф.

Провал Симеоне и ничья в Бельгии

Если в группе B за лидерство бились «Барса» и «Интер», то в квартете А — дортмундская «Боруссия» и «Атлетико». В результате борьбы не получилось. Немецкий коллектив дома разгромил грозную испанскую команду — 4:0.

Это поражение стало самым крупным для мадридцев под руководством Диего Симеоне, притом что аргентинец возглавил «матрасников» почти семь лет назад.

Отрадно, что открыл счёт экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Отличиться бельгийцу помог довольно сильный рикошет.

Во втором тайме «Атлетико» отчаянно пытался отыграться, дважды «Боруссию» спасали стойки ворот. А в концовке дортмундцы несколько нелогично ещё трижды огорчили соперника, причём дубль оформил крайний защитник Рафаэл Геррейру, который удачно вышел на замену за полчаса до финального свистка.

В параллельном матче группы между «Брюгге» и «Монако» второй результативной передачей в составе монегасков отметился Александр Головин. Российский полузащитник на 31-й минуте с правого фланга покатил мяч в штрафную на Муссу Силла, а тот корпусом оттёр защитника и отправил снаряд в цель.

Однако «Брюгге» практически тут же сравнял счёт. Уэсли после подачи слева головой пробил точно в ближний угол.

Во втором тайме Головин имел пару отличных моментов, чтобы принести «Монако» победу. В первом случае вратарь не без труда забрал мяч из под-перекладины после удара Александра из-за пределов штрафной и рикошета, а во втором успел среагировать на мощнейший выстрел россиянина с ближней дистанции.

В результате победителя командам определить не удалось. «Монако» и «Брюгге» набрали первые очки в текущем розыгрыше ЛЧ и в дальнейшем, вероятно, будут сражаться только за третье место. Монегаски не знают побед уже на протяжении 12 матчей во всех турнирах. Пока команде не помогли даже смена тренера и приход именитого Анри.

Сражение в Париже и разгром «Црвены Звезды»

Другой любопытный матч состоялся в Париже в рамках группы С. ПСЖ принимал «Наполи». В столицу Франции приехал бывший главный тренер команды Карло Анчелотти.

Гости в целом выглядели интереснее маститого соперника. А по истечении получаса игры Лоренцо Инсинье после передачи из глубины отправил мяч в цель.

Хозяева отыгрались после перерыва благодаря неудачному подкату Мариу Руя, который срезал снаряд точно под перекладину собственных ворот.

На 77-й минуте Дрис Мертенс вновь вывел «Наполи» вперёд, однако удержать победный счёт итальянской команде не удалось. Уже в добавленное арбитром время Анхель Ди Мария с линии штрафной красиво закрутил мяч в дальнюю девятку.

Осечкой прямых конкурентов с удовольствием воспользовался «Ливерпуль», который дома ожидаемо разгромил «Црвену Звезду». Подопечные Юргена Клоппа отправили в ворота соперника четыре безответных мяча и выбились в лидеры группы.

Дубль оформил Мохаммед Салах. Второй мяч стал для египтянина 50-м в составе «Ливерпуля». На то, чтобы достичь юбилейного результата, у нападающего ушло всего 65 игр, и это новый клубный рекорд. Предыдущий принадлежал Фернандо Торресу, которому для достижения этой планки потребовалось 72 матча.

Попутно Салах сравнялся с Роналдо по количеству голов в главном еврокубке. На счету обоих футболистов по 14 точных ударов.

«Ливерпулю» же удалось забить сотый матч в домашних матчах ЛЧ. Из английских команд впереди только «Манчестер Юнайтед» (226), «Арсенал» (171) и «Челси» (153).