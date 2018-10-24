«Игра отошла на второй план из-за печальных событий»: что говорили после матча Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА

Серьёзное происшествие на эскалаторе в римском метро, в результате которого были госпитализированы 15 россиян, отодвинуло футбол на второй план. Об этом после поражения ЦСКА от «Ромы» в матче Лиги чемпионов заявил гендиректор клуба Роман Бабаев. В свою очередь, главный тренер команды Виктор Гончаренко отметил, что не испытывает разочарования из-за проигрыша, а голкипер Илья Помазун объяснил, почему боится встречи с Игорем Акинфеевым.

«Гол Джеко стал ударом для команды»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча не терял присутствия духа, несмотря на крупное поражение (0:3), и поблагодарил подопечных за игру. При этом специалист признался, что ни он, ни футболисты ничего не знали о ЧП на эскалаторе в римском метрополитене.

— «Рома» играл хорошо, а мы хорошо действовали лишь эпизодами. Тем не менее у меня нет разочарования от игры. После таких матчей наша молодая команда становится только сильнее. Важно извлекать нужную информацию из подобных уроков. При этом до первого пропущенного мяча ЦСКА смотрелся неплохо. Гол Джеко стал ударом для команды. Мы долго восстанавливались после него. Не забывайте, у нас молодая команда, плюс играли на таком стадионе. Где-то не хватило стабильности. Поначалу ведь смотрелись неплохо.

— Что поменяете в ответном матче с «Ромой»?

— Хороший вопрос, но впереди нас ждут важные игры РПЛ. Потом уже проанализируем встречу с «Ромой» и сделаем выводы.

— Как оцените игру Ильи Помазуна?

— Он провёл достаточно неплохой матч. Илья неоднократно спасал нас, а в пропущенных мячах его вины нет. Главное, Помазун не растерялся на таком уровне.

— Не показалось, что ЦСКА неубедительно действовал в атаке?

— Это неудивительно, когда больше внимания уделяешь обороне. Думаю, впереди нам просто не хватило ещё одного человека.

— Почему Алан Дзагоев остался в запасе?

— Сегодня приняли решение выпустить в старте Арнора Сигурдссона. Не могу сказать, что это была ошибка. Исландец провёл неплохую игру. Алан же был готов, но у нас целый ряд футболистов разрывается на несколько фронтов, в том числе Дзагоев, ведь он тоже ездил в сборную и получил там нагрузку, хотя и не играл.

«Постараемся оказать необходимую помощь»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим при аварии на эскалаторе в римском метро.

«На фоне этих печальных, если не сказать трагических событий даже игра отошла на второй план. Практически весь матч я был на телефоне — пытался выяснить, что именно произошло, насколько всё серьёзно. К сожалению, есть пострадавшие, которые находятся в госпитале. Несколько человек получили серьёзные травмы. Постараемся оказать всю необходимую помощь, уже это делаем. Оперативно подключились Российский футбольный союз и Министерство иностранных дел. Надеюсь, ребята поправятся. Сейчас самое главное — здоровье», — заявил Бабаев.

Также гендиректор армейцев прокомментировал версию, что аварию на эскалаторе могли спровоцировать болельщики ЦСКА.

«Надеюсь, власти Рима разберутся, как такое могло произойти. Сейчас много спекуляций на эту тему. На мой взгляд, информация о том, что там прыгали, не совсем серьёзна. Всё-таки это метрополитен столицы Италии, он должен выдерживать большие нагрузки, внушительные людские потоки. В принципе, власти Рима тоже довольно оперативно отреагировали, как и мэр города. Сейчас не столь важно, кто виноват. Важно помочь пострадавшим», — добавил Бабаев.

Что же касается самой игры, то функционер признал: соперник ЦСКА заслужил победу.

«В целом, считаю, счёт не совсем по игре. Понятно, что «Рома» заслужил победу, но до первого пропущенного мяча ребята на равных играли с итальянцами. Многие опасались, что Илья Помазун, наш молодой вратарь, не справится с волнением. На мой взгляд, к нему претензий быть не может — сыграл достаточно достойно. Вся борьба впереди, у нас всё ещё остаются хорошие шансы на выход в плей-офф, нас ждут два домашних матча. Так что рук не опускаем, будем продолжать пытаться решить задачу», — подытожил Бабаев.

«С опаской жду разговора с Акинфеевым»

Одним из лучших игроков в составе ЦСКА заслуженно стал дебютант ЛЧ Илья Помазун, который в нескольких эпизодах по-настоящему спас команду. Правда, после матча Илья признался, что всё равно опасается встречи с Игорем Акинфеевым.

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«Впечатления, конечно, незабываемые. Сыграть на таком стадионе — это память на всю жизнь. А что касается матча, то нам не повезло. Были моменты в начале игры, могли их реализовать, но не удалось. «Рома» же свои реализовал. Вот и всё.

У меня был небольшой мандраж поначалу. Но я вышел на поле, в первом эпизоде сыграл на выходе, после чего волнение исчезло. Дальше уже уверенно играл. Уверенности эта игра мне обязательно добавит. Главное, чтобы тренер доверял, а дальше будет видно. Партнёры после матча похвалили. Сказали, что неплохо смотрелся. С Акинфеевым пока не общались. Жду ли этот разговор с опаской? Думаю, да», — сказал Помазун в эфире канала «Все на матч».

А Сигурдссон, впервые получивший место в стартовом составе ЦСКА, пообещал исправить ошибки в ответном матче.

«Мы приехали сюда за тремя очками, хорошо вошли в игру и создали ряд моментов, но затем соперник забил, и игра изменилась. Мы рассыпались. В матче с «Реалом» показали, что сильны и можем обыграть любого соперника, так почему было не побороться за три очка здесь? Но сегодня нам это не удалось. Мы исправим то, что требует исправления, и возьмём на вооружение те позитивные моменты, которые были в матче. Нужно биться до последнего, сфокусировать внимание на ответной встрече, а там посмотрим. Наши болельщики невероятны. Так было и сегодня. Они помогают нам, в том числе в сложные минуты, так что мы им предельно признательны», — приводит слова Сигурдссона пресс-служба УЕФА.

А от лица «Ромы» высказался лучший игрок матча, автор дубля Эдин Джеко.

«Сложно сказать что-то после этого матча, потому что мы должны были показать лучшую игру, чем в матче со СПАЛ. «Роме» необходима согласованность в действиях. Победа не меняет раскладов в группе, нужно ориентироваться только на первое место. Теперь мы попытаемся одержать победу в Москве, не имеем права проиграть в столице России», — приводит слова боснийца Football Italia.