Неисправность или хулиганство: какие причины аварии на эскалаторе в Риме рассматривают власти Италии

В результате аварии в метро Рима госпитализированы 15 россиян и 4 гражданина Украины, которые приехали в Италию на матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА. Несколько человек прооперированы. Сообщения о том, что одному из пострадавших была ампутирована нога, не подтвердились. Власти итальянской столицы проводят расследование обстоятельств происшествия. Официальные лица заявили, что причиной аварии на эскалаторе могли стать «действия нетрезвых болельщиков». Однако очевидцы опровергают эту версию. По их словам, эскалатор резко ускорил движение, и люди начали падать. В российском посольстве также подчеркнули, что все пострадавшие были трезвы.

Вечером во вторник, 23 октября, в Риме произошло серьёзное происшествие, в результате которого пострадали россияне. На станции метро Repubblica, как рассказывают очевидцы, эскалатор, который был включён на спуск, резко ускорил движение, образовалась давка. 19 человек были госпитализированы, среди них — 15 граждан РФ и 4 украинца. Ещё двое получили лёгкие травмы и лечатся амбулаторно. Пострадавшие — футбольные болельщики, которые приехали в столицу Италии на матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА.

Посольство РФ в Италии держит ситуацию под контролем.

«По уточнённым данным, в шести лечебных учреждениях Рима сейчас находятся 15 россиян, трое из них – в тяжёлом состоянии. Кроме того, были госпитализированы ещё четверо граждан Украины. Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт», — заявил РИА Новости поверенный в делах посольства Максим Бурляй.

В ночь на среду представитель посольства сообщил, что ампутация ноги наиболее тяжело травмированному россиянину не потребуется.

«У одного парня была угроза ампутации. Пару часов назад врачи сказали, что в ней нет необходимости», — сообщил дипломат.

По его словам, несколько россиян были прооперированы.

«Состояние большинства россиян удовлетворительное. Трое, получившие наиболее серьёзные ранения, находятся в больнице «Умберто I», у всех троих (двух мужчин и одной молодой женщины, все — граждане РФ) травмы ног. Мужчинам были проведены операции, женщине наложен гипс», — рассказал представитель посольства.

Причины аварии и первые версии

В данный момент прокуратура Рима начала расследование инцидента, назначена ведомственная проверка городской службы транспорта. Мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи приехала на место ЧП, а также передала слова поддержки пострадавшим от имени римлян. Как подчеркнула градоначальник, обстоятельства аварии будут тщательно изучены.

Официальные лица подозревают, что ЧП могло произойти из-за действий болельщиков: якобы нетрезвые фанаты «танцевали» на эскалаторе. Об этом, в частности, заявила мэр Вирджиния Раджи.

«Мы здесь для того, чтобы разобраться. Власти Рима готовы во всём помогать пострадавшим, их родственникам», — подчеркнула градоначальник.

В пожарной службе назвали происшествие странным.

«То, что произошло, — это очень странно. Мы должны подробнее изучить это происшествие, посмотрим данные камер видеонаблюдения», — заявил журналистам глава римской пожарной службы Джампьетро Боскаино.

При этом в посольстве РФ в Италии опровергли информацию о том, что россияне якобы были в нетрезвом состоянии. Не подтверждаются и данные СМИ о том, что болельщики могли прыгать на эскалаторе и это стало причиной ЧП. На видеозаписях, опубликованных после происшествия, видно: люди начали падать, когда эскалатор резко набрал скорость.

Эту версию также подтверждают очевидцы происшествия.

«Когда мы спускались, всё было нормально. Да, нас было чуть больше, чем это бывает ежедневно. Но всё было нормально, штатная ситуация, когда люди двигаются очередью. Когда спускались на эскалаторе, он ускорился, потом ещё ускорился и дальше стал совсем быстро опускаться, буквально падать. Людей начало давить», — цитирует болельщика «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «Все на матч».

Также этот очевидец сообщил, что медики на место происшествия прибыли только спустя 25 минут после ЧП.

«Скорая очень долго ехала. Это центр Рима, а скорая ехала 25 минут. У нас люди истекали кровью, мы перетягивали ноги ремнями, помогали пострадавшим кто как мог. Слава богу, что среди нас, болельщиков, оказался один врач. Он посодействовал тому, чтобы правильно накладывали жгуты и прочее», — подчеркнул болельщик.

Ещё один россиянин рассказал о происшествии ТАСС. По его словам, эскалатор резко ускорил движение. «Мы начали прыгать друг на друга, когда эскалатор «побежал», и получилось то, что вы видели», — заявил фанат.

В футбольном сообществе пообещали оказать помощь всем пострадавшим. С соответствующим заявлением выступили пресс-служба РФС, а также генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«На фоне этих печальных, если не сказать трагических событий даже игра ушла на второй план. Практически весь матч я был на телефоне — пытался выяснить, что именно произошло, насколько всё серьёзно. К сожалению, есть пострадавшие, которые находятся в госпитале. Несколько человек получили серьёзные травмы. Постараемся оказать всю необходимую помощь и уже это делаем», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Не остался в стороне и футбольный клуб «Рома», который одержал уверенную победу в домашнем мачте со счётом 3:0.

«Мы хотим выразить слова поддержки всем болельщикам, получившим ранения в результате аварии, и готовы оказать им любую необходимую помощь», — сказано в заявлении, опубликованном на официальной странице клуба в Twitter.

Посольство РФ в Италии открыло горячую линию в связи с инцидентом. Всю информацию можно получить по телефону: +39 380 265 2769.