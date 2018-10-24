Болельщик ЦСКА рассказал подробности аварии в метро Рима

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Болельщик ЦСКА Алексей рассказал подробности аварии в римском метро, которая произошла накануне матча третьего тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов между «армейцами» и итальянской «Ромой».
Болельщик ЦСКА рассказал подробности аварии в метро Рима
  • Reuters

«Когда мы спускались, всё было нормально. Да, нас было чуть больше, чем это бывает ежедневно. Но всё было нормально, штатная ситуация, когда люди двигаются очередью. Когда спускались на эскалаторе, он ускорился, потом ещё ускорился и дальше стал совсем быстро опускаться, буквально падать. Людей начало давить», — цитирует болельщика «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «Все на матч».

По словам Алексея, точного числа пострадавших в результате аварии он не знает.

«Пострадало, наверное, много людей. Из тяжёлых — четыре человека. Это реально тяжело пострадавшие», — добавил он.

Ранее в посольстве России в Италии назвали число россиян, госпитализированных после аварии в метро Рима.

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