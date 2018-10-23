В посольстве назвали число госпитализированных в Риме россиян

В посольстве России в Италии сообщили, сколько россиян доставлены в больницы Рима после инцидента на эскалаторе в метро, в результате которого ранения получили болельщики московского футбольного клуба ЦСКА, прибывшие на матч Лиги чемпионов с «Ромой».

Как сообщает РИА Новости, по информации, которую посольству предоставила римская служба гражданской обороны, госпитализировано 19 россиян. Отмечается, что двое фанатов отказались от госпитализации. Обрушение эскалатора произошло на станции Repubblica, расположенной на той же ветке метро, что и Олимпийский стадион, где проходил матч «Рома» — ЦСКА. Ранее сообщалось, что РФС готов оказать помощь болельщикам ЦСКА, пострадавшим в метро Рима.