В посольстве назвали число госпитализированных в Риме россиян
Как сообщает РИА Новости, по информации, которую посольству предоставила римская служба гражданской обороны, госпитализировано 19 россиян.
Отмечается, что двое фанатов отказались от госпитализации.
Обрушение эскалатора произошло на станции Repubblica, расположенной на той же ветке метро, что и Олимпийский стадион, где проходил матч «Рома» — ЦСКА.
Ранее сообщалось, что РФС готов оказать помощь болельщикам ЦСКА, пострадавшим в метро Рима.