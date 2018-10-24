Болельщик ЦСКА: скорая помощь прибыла на место аварии в римском метро через 25 минут

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Болельщик ЦСКА Алексей рассказал, что пострадавшим в результате аварии в римском метро, которая произошла накануне матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов между «армейцами» и итальянской «Ромой», пришлось ждать медиков порядка 25 минут.
Болельщик ЦСКА: скорая помощь прибыла на место аварии в римском метро через 25 минут
  • Reuters

«Скорая очень долго ехала. Это центр Рима, а скорая ехала 25 минут. У нас люди истекали кровью, мы перетягивали ноги ремнями, помогали пострадавшим, кто как мог. Слава богу, что среди нас, болельщиков, оказался один врач. Он посодействовал тому, чтобы правильно накладывали жгуты и прочее», — цитирует болельщика «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «Все на матч».

По словам Алексея, итальянские медики не предпринимали никаких чрезвычайных мер, чтобы ускорить оказание первой помощи пострадавшим.

«Это равносильно какой-то деревне, когда ты упал, помощи ни от кого нет, скорая 25 минут едет», — добавил он.

Ранее в посольстве России в Италии назвали число россиян, госпитализированных после аварии в метро Рима.

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