Авария в метро, драки фанатов и разгром армейцев: как ЦСКА проиграл «Роме» в Лиге чемпионов

ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде разгромно уступил «Роме». Армейцы пропустили три безответных мяча. Встреча была омрачена аварией эскалатора в римском метрополитене, в результате которой пострадали несколько десятков человек. Перед игрой в городе произошли столкновения между фанатами, полиции пришлось применить водомёты.

Надежды на лучшее в отсутствие Акинфеева

Перед началом группового этапа Лиги чемпионов болельщики ЦСКА не питали особенных иллюзий относительно перспектив команды в главном еврокубке. Летом состав армейцев кардинально изменился, а Виктору Гончаренко пришлось фактически строить новый коллектив.

Не добавила настроения поклонникам москвичей и выездная ничья с главным аутсайдером квартета «Викторией Плзень», при том что от поражения команда спаслась на последних минутах.

Однако сенсационная победа ЦСКА над мадридским «Реалом» перевернула в группе G всё. Благодаря историческому успеху молодые армейцы после двух туров возглавили турнирную таблицу, а в России поверили в реальность выхода красно-синих в плей-офф ЛЧ.

Доказать серьёзность намерений подопечные Гончаренко должны были в спаренных матчах с полуфиналистом турнира «Ромой», которая в первых турах группового этапа ЛЧ уступила «Реалу» и разгромила «Викторию Плзень».

В целом текущий сезон римляне начали не слишком удачно. В чемпионате Италии коллектив Эусебио Ди Франческо допустил целый ряд осечек, а в последнем туре вовсе умудрился проиграть аутсайдеру Серии А СПАЛу.

Армейцы, напротив, свой матч с аутсайдером РПЛ «Анжи» провели успешно — 2:0.

Гончаренко мог бы смело смотреть в будущее, если бы не одно «но» — дисквалификация Игоря Акинфеева. В добавленное время встречи с «Реалом» капитан команды получил необязательную красную карточку за споры с арбитром и лишился возможности сыграть в Риме. Несмотря на это голкипер прибыл в столицу Италии и тренировался с остальными футболистами.

Место на последнем рубеже ожидаемо занял восстановившийся от травмы Илья Помазун, которого тренерский штаб в преддверии дебюта в ЛЧ успел обкатать в кубковом матче с «Енисеем». Гончаренко в преддверии ответственной встречи пытался всячески подбодрить молодого голкипера.

«Самое важное — мы всей командой и штабом стараемся сделать всё возможное, чтобы у Помазуна не было дополнительного груза ответственности. Для этого в матче против римлян нам надо будет строго сыграть в обороне», — объяснял тренер на пресс-конференции.

Помимо этого Гончаренко решил вернуться к расстановке с тремя центральными защитниками, и компанию Родриго Бекао и Никите Чернову составил Хёрдур Магнуссон. Впервые в сезоне нашлось место в старте и для ещё одного исландца Арнора Сигурдссона, который составил пару в нападении Фёдору Чалову.

Наш состав на игру в Вечном городе!#ЦСКА: Помазун, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Бекао, Набабкин, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов



Запасные: Кырнац, Дзагоев, Ефремов, Нисимура, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов pic.twitter.com/Me4ihyd7EB — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 октября 2018 г.

Авария в метро

К сожалению, матч оказался омрачён страшным инцидентом на одной из станций римского метрополитена. Эскалатор с толпой болельщиков неожиданно начал ускоряться, что привело к давке и серьёзным травмам.

По информации российского посольства в Риме, пострадали 30 человек, а пятеро получили тяжёлые повреждения. Сообщается, что один из пострадавших потерял ногу.

🛑 По данным службы гражданской защиты Италии, в римской подземке пострадали до 30 болельщиков @pfc_cska. Оказываем максимально возможную помощь! pic.twitter.com/02WDzXdnfk — RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) October 23, 2018

«Я только что стал свидетелем сцены из Апокалипсиса. Один из эскалаторов, который находился рядом со мной, начал неистово ускоряться. Я подумал, что техника сошла с ума. Не мог увидеть пострадавших наверху, но у самого спуска кто-то определённо падал. Работникам метро понадобилось несколько минут, чтобы понять, что происходит. Меня удивило, что в метро не оказалось аварийных лестниц. Что происходит в этом городе?» — приводит слова одного из очевидцев La Repubblica.

Мэр города Вирджиния Раджи по горячим следам пообещала провести расследование, «которое восстановит хронологию событий».

Не обошлось и без драк с участием болельщиков ЦСКА. Полиции пришлось разгонять хулиганов с помощью водомётов. 15 поклонников «Ромы» оказались задержаны.

Равная игра и два гола Джеко

Сам матч начался на вполне комфортных скоростях для ЦСКА. Хозяева неспешно перекатывали мяч по чужой половине поля, но не могли обнаружить бреши в обороне армейцев. Подопечные Гончаренко оборонялись фактически всей командой. При защите за линией мяча оставался лишь один Чалов.

При этом гости не упускали возможности убежать в контратаку. Активнее остальных выглядел Никола Влашич. Несколько раз он самостоятельно протаскивал мяч вперёд и сильно бил по воротам оппонента. Голкипер соперника и сборной Швеции Робин Ольсен всякий раз оказывался начеку.

Помазун, за которого так волновались поклонники ЦСКА, тоже действовал уверенно. В частности, после подачи одного из угловых он вытащил снаряд из-под перекладины и не позволил отличиться опытному Даниэле Де Росси.

Казалось, армейцы спокойно доведут дело до перерыва, но по истечении получаса игры российская команда пропустила абсолютно нелогичный мяч. Футболисты «Ромы» легко в несколько передач прошли оборону армейцев прямо по центру, и Эдин Джеко с пары метров спокойно закатил мяч в створ. Помазун прострел на боснийца прервать не сумел.

А на 43-й минуте положение ЦСКА и вовсе стало близким к безнадёжному. И вновь хозяева без видимых усилий вывели на удар Джеко. Бильярдный удар Эдина в дальний угол стал украшением атаки.

Таким образом, «Рома» при фактически равной игре реализовала практически все моменты, которая имела, а ЦСКА вновь предстояло совершать камбэк, как это уже происходило в Плзени.

Третий гол и характер ЦСКА

В самом начале второго тайма «Рома» вновь забила. На этот Джеко выступил в роли ассистента на Дженгиза Ундера, который не оставил ни малейших шансов Помазуну.

К чести армейцев, рук они не отпустили и помчались вперёд в надежде забить хотя бы один мяч. А Гончаренко и вовсе пошёл ва-банк и вместо центрального защитника Чернова выпустил на поле Алана Дзагоева. Облякова заменил куда более нацеленный на атаку Хетаг Хосонов.

ЦСКА удалось перехватить инициативу и создать у ворот соперника несколько моментов. К сожалению, красно-синим всякий раз не хватало самой малости, чтобы всё-таки поразить ворота Ольсена.

А когда Кирилл Набабкин расчётливо сыграл на добивании после сейва шведа, судья на линии абсолютно справедливо отменил гол из-за положения вне игры.

«Рома», хотя и действовала в энергосберегающем режиме, порой отвечала опасными контратаками. Особенно близки к успеху хозяева были в самой концовке, но несколько потрясающих сейвов совершил Помазун. Илья в целом провёл более чем достойный матч, а пропущенные мячи сложно занести ему в пассив.

Тяжело винить в поражении и ЦСКА. Разгрома армейцы точно не заслужили, но футболисты «Ромы» в данном случае оказались опытнее и в нужный момент реализовали свои моменты. Теперь судьба российской команды решится в ближайших домашних матчах с «Ромой» и «Викторией Плзень».