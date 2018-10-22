Гончаренко: мы всей командой стараемся помочь Помазуну

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что тренерский штаб и игроки стараются сделать всё возможное, чтобы снизить уровень давления на Илью Помазуна в матче против «Ромы».
Гончаренко: мы всей командой стараемся помочь Помазуну
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«Самое важное — мы всей командой и штабом стараемся сделать всё возможное, чтобы у Помазуна не было дополнительного груза ответственности. Для этого в матче против римлян нам надо будет строго сыграть в обороне», — приводит слова наставника официальный сайт армейцев.

22-летний Помазун заменит основного голкипера москвичей Игоря Акинфеева, который заработал удаление в матче против «Реала». Матч между ЦСКА и «Ромой» состоится во вторник, 23 октября, в Риме. 

Ранее защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин посетовал на отсутствие Акинфеева в предстоящем матче с «Ромой».

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