Очевидец сравнил произошедшее в метро Рима с апокалипсисом

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Очевидец рассказал, что произошло с эскалатором на одной из центральных станций метро Рима накануне матча Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА.
Очевидец сравнил произошедшее в метро Рима с апокалипсисом
  • Reuters

«Я только что стал свидетелем сцены апокалипсиса. Один из эскалаторов, который находился рядом со мной, начал неистово ускоряться. Я подумал, что техника сошла с ума. Я не смог увидеть пострадавших наверху, но у самого спуска кто-то определённо падал», — приводит слова очевидца La Repubblica.

Эскалатор обрушился на станции Repubblica, расположенной на той же ветке метро, что и Олимпийский стадион, где пройдёт матч «Рома» — ЦСКА.

Ранее стало известно, что число пострадавших из-за инцидента в метро Рима возросло до 30.

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