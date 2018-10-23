Число пострадавших из-за инцидента в метро Рима возросло до 30

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Количество пострадавших при обрушении эскалатора метро в центре Рима в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и московским ЦСКА возросло до 30.
Число пострадавших из-за инцидента в метро Рима возросло до 30
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Как передаёт ТАСС со ссылкой на посольство России в Италии, общее число пострадавших на данный момент составляет 30 человек. Из них семеро находятся в тяжёлом состоянии, пятеро — в среднем, 18 человек получили лёгкие ранения.

В посольстве уточнили, что во время поломки эскалатора на станции Repubblica, расположенной на той же ветке метро, что и Олимпийский стадион, где пройдёт матч «Рома» — ЦСКА, находилось много российских болельщиков, но точное число россиян, пострадавших в результате инцидента, пока не известно.

Ранее сообщалось, что не менее восьми фанатов ЦСКА пострадали при инциденте в метро Рима.

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