Не менее восьми фанатов ЦСКА пострадали при инциденте в метро Рима

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По меньшей мере восемь болельщиков ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора метро в центре Рима накануне матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой».
Не менее восьми фанатов ЦСКА пострадали при инциденте в метро Рима
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«Группа болельщиков ЦСКА поднималась наверх со станции. В этот момент произошло обрушение эскалатора. Различные ранения получили по меньшей мере восемь человек. Число пострадавших может возрасти», — приводит РИА Новости слова представителя римской полиции.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницы Рима.

Матч «Ромы» и ЦСКА пройдёт 23 октября в Риме на «Стадио Олимпико», начало в 22:00 мск.

Ранее появилась информация, что несколько фанатов ЦСКА получили травмы из-за неисправности эскалатора в метро Рима.

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