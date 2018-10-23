Не менее восьми фанатов ЦСКА пострадали при инциденте в метро Рима
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«Группа болельщиков ЦСКА поднималась наверх со станции. В этот момент произошло обрушение эскалатора. Различные ранения получили по меньшей мере восемь человек. Число пострадавших может возрасти», — приводит РИА Новости слова представителя римской полиции.
Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницы Рима.
Матч «Ромы» и ЦСКА пройдёт 23 октября в Риме на «Стадио Олимпико», начало в 22:00 мск.
Ранее появилась информация, что несколько фанатов ЦСКА получили травмы из-за неисправности эскалатора в метро Рима.