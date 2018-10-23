Несколько фанатов ЦСКА получили травмы из-за неисправного эскалатора в метро Рима

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Несколько болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА получили травмы в результате инцидента в метро Рима накануне матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой».
Несколько фанатов ЦСКА получили травмы из-за неисправного эскалатора в метро Рима
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«В Риме перед матчем «Рома»— ЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter официальным cообществом болельщиков ЦСКА RBWorld.

Матч «Ромы» и ЦСКА пройдёт 23 октября в Риме на «Стадио Олимпико», начало в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что УЕФА определился с бригадой арбитров на матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА.

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