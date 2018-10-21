УЕФА определился с бригадой арбитров на матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянской «Ромой» и московским ЦСКА обслужит греческая бригада арбитров под руководством Тасоса Сидиропулоса.

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помимо Сидиропулоса в греческую бригаду судей входят ассистенты Полихронис Костарас, Лазарос Димитриадис. Дополнительные помощники — Анастасиос Папапетру и Атанасиос Дзилос. Четвёртый рефери — Дамианос Эфтимиадис.

Матч между «Ромой» и ЦСКА пройдёт 23 октября в Риме на «Стадио Олимпико». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Акинфеев отправился в Рим на матч ЛЧ против «Ромы», несмотря на дисквалификацию.