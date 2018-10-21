УЕФА определился с бригадой арбитров на матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА

Короткая ссылка
Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянской «Ромой» и московским ЦСКА обслужит греческая бригада арбитров под руководством Тасоса Сидиропулоса.
УЕФА определился с бригадой арбитров на матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА
  • © Andreas Gebert
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помимо Сидиропулоса в греческую бригаду судей входят ассистенты Полихронис Костарас, Лазарос Димитриадис. Дополнительные помощники — Анастасиос Папапетру и Атанасиос Дзилос. Четвёртый рефери — Дамианос Эфтимиадис.

Матч между «Ромой» и ЦСКА пройдёт 23 октября в Риме на «Стадио Олимпико». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Акинфеев отправился в Рим на матч ЛЧ против «Ромы», несмотря на дисквалификацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить