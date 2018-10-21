Акинфеев отправился в Рим на матч ЛЧ против «Ромы», несмотря на дисквалификацию
- Reuters
Целиком заявка армейцев выглядит следующим образом.
Вратари: Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао, Хёрдур Магнуссон, Наир Тикнизян.
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Хетаг Хосонов.
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.
2 октября 32-летний Акинфеев заработал удаление в концовке встречи против «Реала» за споры с судьёй. В том матче ЦСКА добился минимальной победы — 1:0.