Акинфеев отправился в Рим на матч ЛЧ против «Ромы», несмотря на дисквалификацию

В воскресенье утром ЦСКА вылетел в Рим на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы». Вместе с командой также отправился вратарь Игорь Акинфеев, несмотря на дисквалификацию за красную карточку.

Reuters

Целиком заявка армейцев выглядит следующим образом. Вратари: Илья Помазун, Георгий Кырнац. Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао, Хёрдур Магнуссон, Наир Тикнизян. Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Хетаг Хосонов. Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура. 2 октября 32-летний Акинфеев заработал удаление в концовке встречи против «Реала» за споры с судьёй. В том матче ЦСКА добился минимальной победы — 1:0.