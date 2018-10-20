Влашич считает, что ЦСКА может обыграть «Рому» в Лиге чемпионов

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Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич считает, что армейцы могут обыграть итальянскую «Рому» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Влашич считает, что ЦСКА может обыграть «Рому» в Лиге чемпионов
  • Reuters

«Рома» — отличная команда, но мы уже сыграли с лучшим клубом мира, «Реалом», и обыграли его. Так что я не вижу причин, почему мы не можем победить и «Рому», — заявил игрок пресс-службе московского клуба.

Он также сказал, что постарается забить в предстоящей игре.

«Тем не менее гораздо важнее правильно выстроить игру. Кто в нашей команде забивает — не так важно. Главное, чтобы мы побеждали», — добавил Влашич.

Матч «Рома» — ЦСКА пройдёт в Риме 23 октября. Начало — в 21:50 мск.

Ранее Влашич заявил, что ему было приятно встретиться с Нурмагомедовым перед матчем «Анжи» — ЦСКА.

 

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