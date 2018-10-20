Влашич заявил, что ему было приятно встретиться с Нурмагомедовым перед матчем «Анжи» — ЦСКА

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прокомментировал встречу с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) c махачкалинским «Анжи».

«Он собирался нанести символический удар по мячу и по пути к центру поля увидел, что я ему улыбаюсь. Так что он подошёл, и мы пожали друг другу руки. Я был ему признателен за это», — сказал хорват пресс-службе армейского клуба.

Он также ответил на вопрос, вдохновила ли его эта встреча на забитый мяч в ворота соперника.

«Это здесь ни при чём. Просто отличный жест от Хабиба. Всё-таки он чемпион UFC и имеет вес в MMA. Было приятно встретить такого выдающегося человека. Но я всегда сосредоточен на игре и дополнительных источников вдохновения мне не требуется», — добавил Влашич.

Матч 11-го тура «Анжи» — ЦСКА завершился со счётом 0:2. Влашич стал автором одного из голов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Анжи» в матче 11-го тура РПЛ.