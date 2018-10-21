Эль-класико без Месси: нападающий «Барселоны» не менее трёх недель проведёт вне игры из-за перелома руки

Футболист «Барселоны» Лионель Месси из-за перелома руки выбыл из строя на три недели. Нападающий получил тяжёлую травму в матче с «Севильей» в чемпионате Испании, успев перед этим отдать голевую передачу и забить мяч. Аргентинец будет вынужден пропустить матч с мадридским «Реалом» в Примере, который состоится через неделю.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил тяжёлую травму, из-за которой выбыл из строя на три недели и не сможет сыграть с мадридским «Реалом» в матче чемпионата Испании по футболу. У аргентинца диагностирован перелом лучевой кости правой руки.

Печальное для всех болельщиков каталонской команды событие произошло во время субботней игры с «Севильей» в Примере. «Барселона» принимала на «Камп Ноу» соперника, который одержал четыре победы подряд и шёл впереди в турнирной таблице. Месси с первых секунд приложил максимум усилий, чтобы каталонцы добыли три очка. Уже на второй минуте он отдал пас под изумительный удар Фелипе Коутинью, а вскоре сам отметился ещё более красивым голом.

Но на 26-й минуте с аргентинским нападающим произошла катастрофа. Месси столкнулся с игроком «Севильи» Франко Васкесом, когда пытался проскочить с мячом мимо Гильерме Араны. Форвард «Барселоны» неудачно выставил правую руку и упал прямо на неё. К пятикратному обладателю «Золотого мяча» тут же бросились врачи и перебинтовали конечность. По выражению лица Месси было видно, что он испытывает чудовищную боль и травма оказалась серьёзной. На замену ему вышел Усман Дембеле.

Первоначально сообщалось, что Месси лишь повредил связки. В любом случае это означало бы, что он пропустит эль-класико, которое состоится 28 октября на стадионе «Барселоны». Но травма оказалась серьёзнее, и на поле он не выйдет до ноябрьского перерыва на матчи сборных. Нападающий дважды не сыграет против «Интера» в Лиге чемпионов, не выйдет против «Райо Вальекано» и «Бетиса» в Примере и будет отсутствовать в матче Кубка Испании против «Культураль Леонеса». Возвращение Месси ожидается только к игре с мадридским «Атлетико», которая состоится 24 ноября.

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К слову, «Барселона» всё-таки выиграла ту злополучную встречу с «Севильей» со счётом 4:2 и прервала четырёхматчевую серию без побед в чемпионате, которая длилась с 15 сентября. Месси вышел на второе место по числу выигранных матчей за «Барселону» — для него этот успех был 459-м за карьеру. Лидерство по этому показателю удерживает Хави, выигравший с каталонской командой 476 матчей.

Теперь во встрече «Барселоны» и «Реала» впервые за почти 11 лет не выйдут на поле два лучших футболиста современности — Лионель Месси и Криштиану Роналду. Португалец покинул мадридскую команду ещё летом, перебравшись в «Ювентус», а теперь будет отсутствовать и его главный соперник. Аргентинский форвард является лучшим бомбардиром эль-класико, всего в разных турнирах он забил 26 мячей, но теперь не скоро пополнит свой счёт.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде постарался успокоить болельщиков и заявил, что команда постарается не сыграть хуже без Месси.

«Все понимают, что делает Месси для команды. Нам нужно будет принять его отсутствие в ближайших матчах. Нужно к этому подготовиться. У «Барселоны» достаточно ресурсов, хотя наши предстоящие соперники сильны. Мне особо нечего сказать о том, чем будет отличаться игра команды без Месси, потому что Лео не так часто пропускает матчи. Но мы уже играли без него и старались придерживаться привычного для нас стиля», — сказал специалист после матча.

Защитник Жерар Пике считает, что отсутствие Месси не должно сказаться на итогах следующих матчей.

«Когда Месси с нами, он придаёт команде больше уверенности, потому что является лучшим футболистом в мире. Но его отсутствие не должно слишком сильно влиять на нас. Конечно, нам придётся перестраиваться, но должны быть другие варианты. «Барселона» должна двигаться вперёд — с ним или без него», — цитирует Пике Mundo Deportivo.

Ещё один одноклубник Месси Клеман Лангле уверен, что «Барселона» продолжит показывать результативный футбол без аргентинца.

«Барселона» может забивать голы и без Месси. Мы доказали это в матче с «Севильей». Конечно, для меня это был особенный вечер, так как я выступал против бывшей команды», — приводит слова Лангле пресс-служба каталонской команды.

Как бы ни уверяли игроки «Барселоны», но заменить Месси на позиции форварда будет всё-таки непросто. В текущем сезоне он стал автором 12 из 32 голов «Барселоны», то есть забил больше трети мячей за команду. В сравнении только с нападающими статистика аргентинца выглядит ещё более впечатляющей — у него на два гола больше, чем у Усмана Дембеле, Луиса Суареса и Мунира вместе взятых.