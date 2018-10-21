Эмоции Моуринью, сенсационное поражение «Реала» и травма Черышева: главные события субботы в европейском футболе

В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» на последних минутах сравнял счёт в матче с «Челси», после чего Жозе Моуринью едва не подрался с помощником Маурицио Сарри. В испанской Примере «Реал» уступил «Леванте» и остался без победы в пятой игре подряд во всех турнирах. А игрок «Валенсии» Денис Черышев в матче с «Леганесом» получил очередную травму. RT рассказывает о главных событиях субботы в ведущих европейских футбольных чемпионатах.

Англия. Спасение «Челси» и месть «Манчестер Сити»Харту

Главным событием 9-го тура АПЛ, а возможно и всего уикенда стало противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Для наставника манкунианцев Жозе Моуринью этот матч был более чем особенным, ведь под его руководством лондонцы дважды стали чемпионами Англии.

Перед игрой португалец даже заявил, что из уважения к болельщикам «Челси» не станет проявлять эмоции в случае если его нынешняя команда одержит победу на «Стэмфорд Бридж».

При этом три очка «МЮ» набирать было необходимо, ведь подопечные Моуринью крайне неудачно начали сезон, а самому Жозе СМИ пророчат скорую отставку. «Челси», напротив, в восьми первых матчах сезона АПЛ не потерпел ни одного поражения и оказался в числе лидеров турнира.

В результате матч полностью оправдал ожидания болельщиков. Во-первых, они стали свидетелями четырёх забитых мячей. В первом тайме «Челси» выглядел лучше и закономерно открыл счёт на подаче углового.

Однако после перерыва «МЮ» удалось перевернуть ход встречи. Маркус Рашфорд оформил дубль и приблизил свою команду к важнейшей победе.

Развязка наступила на 96-й минуте. Хозяева заработали стандарт и всё-таки отправили мяч в чужие ворота. Росс Баркли спас для «Челси» ничью.

Реакция тренерского штаба лондонцев на этот гол получилась очень эмоциональной, а один из помощников Маурицио Сарри, празднуя взятие ворот, даже забежал в техническую зону соперника.

Моуринью произошедшее разозлило, и он едва не сошёлся с коллегой в рукопашной. Подраться португальцу не позволили стюарды, что дало болельщикам отличный повод для шуток: в социальных сетях специалиста тут же начали сравнивать с Хабибом Нурмагомедовым. Впрочем, сразу после финального свистка конфликт был исчерпан.

«Я ни на что не злюсь. По поводу стычки с ассистентом Сарри — Маурицио первым сказал мне, что сам решит проблему. Ассистент подошёл ко мне и извинился. Предложил ему забыть об этом инциденте. Я тоже совершал ошибки», — цитирует Моуринью BBC.

Между тем другие команды, до девятого тура входившие в лидирующую тройку, воспользовались осечкой «Челси». «Манчестер Сити» не оставил ни малейших шансов скромному «Бёрнли». Для голкипера Джо Харта встреча с бывшей командой получилась не самой приятной. В его ворота влетело пять безответных мячей.

«Ливерпуль» же ограничился минимальной победой над «Хаддерсфилдом». Единственный мяч забил Мохамед Салах.

С аналогичным результатом завершил лондонское дерби с «Вест Хэмом» «Тоттенхэм». Четвёртую победу подряд в АПЛ команде принёс Эрик Ламела.

Испания. Антирекорд «Реала» и смена лидера

В Испании же своих болельщиков вновь огорчил «Реал». После четырёх матчей без побед во всех турнирах поклонники команды верили, что их любимцы всё же придут в себя и одолеют середняка Примеры «Леванте».

На деле мадридцев ждало очередное разочарование. Уже к 13-й минуте подопечные Хулена Лопетеги умудрились дважды пропустить на домашнем стадионе. В обоих голевых эпизодах не лучшим образом проявил себя Рафаэль Варан. Сначала он не сумел прервать передачу на Хосе Моралеса, а затем сыграл рукой в собственной штрафной.

Судья поначалу на «точку» показывать не стал, но, посмотрев повтор, назначил пенальти.

В оставшееся до финального свистка время «Реал» отчаянно пытался спастись, но ограничился лишь одним забитым мячом. Марсело прервал рекордную серию королевской команды без голов на отметке 481 минута.

Тут же вышедший на замену Карим Бензема мог сравнять счёт, но снаряд после его удара попал в штангу. «Реал» остался без победы в пятом матче подряд во всех турнирах, и, пожалуй, последней каплей для болельщиков может стать осечка в домашней игре Лиги чемпионов с «Викторией Плзень», которая состоится уже во вторник.

Другим важным событием дня в чемпионате Испании стала смена лидера. «Севилья» в матче с «Барселоной» прервала серию из четырёх побед подряд в Примере и не смогла защитить первую строчку в турнирной таблице.

Сине-гранатовые сняли все вопросы об исходе противостояния уже в начале встречи. К 13-й минуте хозяева вели — 2:0. В обоих голах принял непосредственное участие Лионель Месси. Для начала он отдал результативную передачу на Филиппе Коутиньо, а затем отличился сам после сольного прохода.

Ничто не сулило «Барселоне» проблем, но в середине тайма аргентинец получил травму руки и вынужден был попросить замену.

Reuters

Однако даже повреждение Месси на результат не повлияло. Окончательно всё стало ясно после перерыва, когда Луис Суарес реализовал пенальти, который сам же и заработал.

К чести футболистов «Севильи», они не опускали рук до самого конца и сумели избежать разгромного поражения. Забитыми мячами в составе гостей отметились Пабло Сарабия и Луис Мурьель. А вот экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес так и остался на скамейке запасных.

К сожалению, здоровье в субботу подвело не только Месси. Не успели в России порадоваться хорошей игре Дениса Черышева, как он получил очередную травму.

Повреждение подстерегло полузащитника «Валенсии» в самом начале матча с «Леганесом». Футболист присел на газон без видимых на то оснований, после чего в расстроенных чувствах покинул поле под аплодисменты болельщиков. Диагноз Черышеву будет поставлен в ближайшее время после углублённого медобследования.

Впрочем, наставник «Валенсии» Марселино предположил, что травма Дениса не носит серьёзного характера.

«Черышев получил ушиб в расположении сборной России. Предварительное обследование показало, что у него нет серьёзного повреждения. Не думаю, что он выбыл на длительный срок», — приводит слова Тораля Lavanguardia.

Германия. Возвращение «Баварии» и пента-трик Йовича

Если «Реал» в Испании продолжает испытывать сложности, то немецкий гранд «Бавария» в отчётном туре Бундеслиги прервала четырёхматчевую серию без побед во всех турнирах.

Подопечные Нико Ковача на выезде одолели «Вольфсбург» благодаря впечатляющей игре Роберта Левандовски. Поляк оформил дубль и отдал результативную передачу на Хамеса Родригеса.

При этом «Баварии» с 57-й минуты пришлось играть в меньшинстве после удаления Арьена Роббена за вторую жёлтую карточку.

Четвёртую победу подряд одержала лидирующая дортмундская «Боруссия». Жёлто-чёрные на выезде не оставили шансов аутсайдеру «Штутгарту» — 4:0. Уже к 25-й минуте в воротах соперника побывало три мяча. Не ушёл с поля без гола и Пако Алькасер. Статистика испанца на старте нынешнего сезона Бундеслиги впечатляет: в четырёх матчах чемпионата Германии он записал на свой счёт семь мячей.

Но даже достижение форварда «Боруссии» меркнет на фоне пятничного пента-трика форварда «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне Луки Йовича. В матче с «Фортуной» его команда одержала крупную победу — 7:1, а сам серб отличился пять раз.

Наконец, соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов «Шальке-04» после двух побед подряд в Бундеслиге потерпел поражение от «Вердера». Этот успех позволил подопечным Флориана Кофельдта подняться на второе место в турнирной таблице турнира.

Италия. Рекорд Роналду и осечка «Ромы»

А в Италии в субботу произошло знаменательное событие — «Ювентус» впервые в сезоне потерял очки в рамках Серии А. Действующие чемпионы в домашнем матче девятого тура не сумели обыграть «Дженоа» — 1:1.

При этом начиналась встреча для туринцев лучше не придумаешь. Уже на 19-й минуте Криштиану Роналду вывел свою команду вперёд. Попутно португалец установил знаменательный рекорд. Он стал первым футболистом, которому удалось забить 400 мячей в топ-пяти первенствах Европы (Испания, Италия, Англия, Франция, Германия). 311 голов Роналду записал на свой счёт в Примере, 84 — в АПЛ и пять — в Серии А.

Reuters

Однако одержать очередную победу хозяевам не удалось. На 67-й минуте «Дженоа» от поражения спас Даниел Беса.

«Всё просто, мы бросили играть, и соперник этим воспользовался. Должны были сделать счёт 2:0, а вместо этого пропустили», — негодовал после игры Аллегри.

Неудачей действующего чемпиона воспользовался его главный преследователь «Наполи». Неаполитанцы на выезде разгромили «Удинезе» — 3:0 и сократил отставание от лидера до семи очков.

Неожиданную осечку в отчётном туре Серии А допустил не только «Ювентус», но и «Рома». В преддверии домашней встречи с ЦСКА в Лиге чемпионов римляне умудрились уступить аутсайдеру СПАЛу — 0:2. При этом скромная команда из Феррары приехала в столицу, имея в пассиве четырёхматчевую серию поражений.

Франция. Десятая победа ПСЖ и неудачный дебют Анри

Поскольку «Ювентус» допустил первую осечку в чемпионате Италии, ПСЖ остался единственной командой из топ-пяти первенств Европы, не знающей очковых потерь. Десятую победу парижане добыли в матче с «Амьеном».

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Подопечные Томаса Тухеля ещё в первом тайме отправили в ворота соперника два безответных мяча, а в концовке добили гостей тремя точными ударами — 5:0.

А вот «Монако» в первом матче под руководством Тьерри Анри потерпело очередное поражение. На этот раз монегаски на выезде не справились со «Страсбургом» — 1:2. При этом команду Александра Головина всю встречу преследовало серьёзное невезение.

Во-первых, судья по ходу первого тайма отменил гол Радамеля Фалькао. Беда не пришла одна и вскоре главная звезда «Монако» покинула поле из-за травмы.

Забить гостям не удалось, зато Сейду Ди пропустил курьёзный мяч от Адриена Томассона. После удара соперника головой снаряд проскочил у голкипера между ног.

Наконец, монегаски не реализовали несколько убойных моментов. В частности, в паре эпизодов хозяева выносили мяч с линии собственных ворот.

Что касается Головина, то он вышел на поле с первых минут и провёл в целом не самый плохой матч. Начинал игру Александр ближе к линии нападения, но по ходу встречи сместился в опорную зону. Практически все атаки «Монако» развивались через отечественного футболиста, однако набрать очки команде вновь не удалось.