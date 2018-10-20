«Реал» потерпел второе поражение подряд в Примере, проиграв «Леванте»

Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче девятого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Леванте» забил два быстрых мяча в первом тайме. На 6-й минуте отличился Хосе Моралес, а на 13-й Рохер Марти реализовал пенальти.

«Реал» ответил голом Марсело на 72-й минуте.

«Реал» продлил свою безвыигрышную серию, доведя её до пяти матчей с учётом всех турниров, но смог прервать ставшую рекордной безголевую серию.

Ранее сообщалось, что «Алавес» обыграл «Сельту» и вышел в лидеры Примеры.