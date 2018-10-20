«Реал» потерпел второе поражение подряд в Примере, проиграв «Леванте»
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Встреча, прошедшая в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Леванте» забил два быстрых мяча в первом тайме. На 6-й минуте отличился Хосе Моралес, а на 13-й Рохер Марти реализовал пенальти.
«Реал» ответил голом Марсело на 72-й минуте.
«Реал» продлил свою безвыигрышную серию, доведя её до пяти матчей с учётом всех турниров, но смог прервать ставшую рекордной безголевую серию.
Ранее сообщалось, что «Алавес» обыграл «Сельту» и вышел в лидеры Примеры.