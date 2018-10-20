«Алавес» обыграл «Сельту» и вышел в лидеры чемпионата Испании по футболу

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В матче девятого тура чемпионата Испании по футболу «Алавес» на выезде обыграл «Сельту» со счётом 1:0.
«Алавес» обыграл «Сельту» и вышел в лидеры чемпионата Испании по футболу
  • Reuters

Автором единственного в поединке мяча стал полузащитник Томас Пина, отличившийся на 58-й минуте.

Этот успех позволил футболистам «Алавеса» набрать 17 очков и единолично возглавить турнирную таблицу испанского чемпионата. Впрочем, конкуренты коллектива из Страны Басков, среди которых «Барселона», «Севилья», «Реал» и «Атлетико», свои матчи девятого тура сыграют позже.

Ранее сообщалось, что «Алавес» обыграл «Реал» в матче чемпионата Испании по футболу, забив победный мяч в компенсированное арбитром время.

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