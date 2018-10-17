Без Олимпиады: молодёжная сборная России по футболу не отобралась на чемпионат Европы — 2019

Молодёжная сборная России по футболу не смогла отобраться на чемпионат Европы — 2019, который пройдёт в Италии и Сан-Марино. Подопечные Евгения Бушманова проиграли команде Австрии в последнем матче квалификации со счётом 2:3 и заняли третье место в своей группе. Не попав на Евро, российские футболисты упустили шанс поехать на Олимпиаду в Токио.

Взрослая сборная России по футболу завершила свои выступления в октябре и разъехалась по клубам. Но у молодёжной национальной команды наступила самая ответственная пора. Во вторник, 16 октября, должно было решиться, продолжат ли подопечные Евгения Бушманова бороться за путёвку на чемпионат Европы — 2019 для игроков до 21 года и получат ли шанс попасть на Олимпийские игры в Токио.

В отборе на молодёжный Евро подошла к концу групповая стадия. Для сборной России он завершался выездным матчем с Австрией. К очной встрече две команды подошли с одной и той же суммой баллов и одинаковой перспективой занять в лучшем случае второе место в группе вслед за сборной Сербии. Чтобы оказаться выше австрийцев в турнирной таблице, россиянам было достаточно сыграть вничью — в первом круге год назад уже была добыта победа со счётом 1:0.

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Однако играть всё-таки нужно было только на победу. В молодёжном чемпионате Европы участвует в два раза меньше команд, чем во взрослом, и поэтому условия отбора на турнир гораздо жёстче. В стыковых матчах за право разыграть последние путёвки на Евро участвуют только четыре команды, занявшие вторые места в квалификационных группах. Конкуренция между ними так высока, что России было мало одного очка за ничью, чтобы остаться в четвёрке лучших.

От попадания на молодёжный чемпионат Европы зависит, сможет ли сборная России сыграть в другом турнире, на который никогда раньше не отбиралась. Речь идёт об Олимпийских играх. Хотя в мировом футболе эти соревнования не считаются очень важными, болельщики со стажем прекрасно помнят, какую радость им принесла победа советской сборной на Олимпиаде в 1988 году. С тех пор национальная команда ни разу не приезжала на главное общеспортивное событие. Для европейских команд квот на следующую Олимпиаду в Токио всего четыре, и разыграны они будут следующим летом в Италии и Сан-Марино, причём родоначальники футбола — англичане и прочие британские команды — за олимпийские путёвки не борются.

Но чтобы перед российской сборной открылись такие заманчивые перспективы, сначала необходимо было успешно сыграть с Австрией. Все предпосылки для этого у наставника молодёжки Евгения Бушманова были. Нынешняя сборная России практически вся состоит из игроков, выступавших в РПЛ в этом сезоне. В последнем матче с Македонией, который завершился разгромом со счётом 5:1, из футболистов стартового состава только защитник Даниил Фомин не имел такого опыта, но зато он регулярно играет за «Нижний Новгород» в ФНЛ.

Бушманов не стал делать никаких изменений, и на поле вышли такие заметные этой осенью игроки, как вратарь Александр Максименко, защитник Никита Чернов, полузащитники Иван Обляков и Ильзат Ахметов, нападающий Фёдор Чалов. Австрийцы собирались играть на победу и активно начали встречу. Оборона россиян ещё не успела сомкнуть ряды, а уже на 13-й минуте последовал навес во вратарскую, откуда головой мимо Максименко пробил Адриан Грбич.

Долго отыгрываться не пришлось — в следующей же атаке Игорь Коновалов отдал пас пяткой Чалову, которого австрийцы хотели поймать в офсайдную ловушку. Но нападающий ЦСКА изловчился и выскочил с мячом на ударную позицию, откуда ему никто не мешал бить, — 1:1. Гол Чалова был весьма кстати, так как игровая ситуация оставалась прежней — гости много ошибались в обороне, что приводило к постоянной нервозности в российской штрафной. Опасных моментов было довольно много, но до перерыва счёт так и не изменился.

Во втором тайме на поле вместо Облякова, неудачно сыгравшего в эпизоде с пропущенным мячом, вышел Георгий Мелкадзе из «Спартака-2». Полузащитник тут же отметился фланговым прорывом, но ответ австрийской сборной был более продуктивным. Вновь хозяева поля зашли с левого края, где им не сопротивлялись ни Никита Чернов, ни Николай Рассказов. Ханнес Вольф обошёл их и пробил точно в дальний угол.

Исправлять положение вновь пришлось Чалову, хотя большую часть работы, чтобы нападающий оформил дубль, проделал Илья Жигулёв. Его великолепная передача оставила австрийского вратаря Александра Шлагера беззащитным перед лучшим бомбардиром РПЛ. Чалов забил 11-й мяч в 11 последних матчах.

Сравняв счёт повторно, россияне завладели преимуществом на поле — Мелкадзе и Ахметов разгоняли атаки одну за другой. Так продолжалось до тех пор, пока у австрийцев на поле не вышел Арнель Якупович. Хозяева поля разыграли эффектную комбинацию, которую полузащитник завершил ударом в одно касание.

В третий раз за игру россияне оказались в роли догоняющих, но уже шла 75-я минута матча. Сравнять счёт за такое время оказалось непосильной задачей. Отчаянную попытку хотя бы заработать пенальти предпринял Зелимхан Бакаев, но он получил лишь жёлтую карточку, как и вышедший на замену Аяз Гулиев, который принялся спорить с арбитром. Сборная России потерпела поражение со счётом 2:3 и в третий раз подряд не смогла отобраться на молодёжный чемпионат Европы.