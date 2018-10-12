Чалов вошёл в стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Македонией

Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России по футболу на матч квалификации чемпионата Европы — 2019 среди игроков до 21 года против национальной команды Македонии.

© Miroslav Chaloupka

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С первых минут на поле стадиона «Арсенал» в Туле в составе российской команды выйдут Александр Максименко, Николай Рассказов, Михаил Лысов, Никита Чернов, Даниил Фомин, Зелимхан Бакаев, Илья Жигулёв, Ильзат Ахметов, Игорь Коновалов, Иван Обляков и Фёдор Чалов. Матч состоится 12 октября и начнётся в 19:00 мск. Ранее сообщалось, что со Швецией в составе сборной России сыграло рекордное число натурализованных игроков.