Чалов вошёл в стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Македонией
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С первых минут на поле стадиона «Арсенал» в Туле в составе российской команды выйдут Александр Максименко, Николай Рассказов, Михаил Лысов, Никита Чернов, Даниил Фомин, Зелимхан Бакаев, Илья Жигулёв, Ильзат Ахметов, Игорь Коновалов, Иван Обляков и Фёдор Чалов.
Матч состоится 12 октября и начнётся в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что со Швецией в составе сборной России сыграло рекордное число натурализованных игроков.