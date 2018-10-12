Гол Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Македонию в матче квалификации ЧЕ-2019

Молодёжная сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Македонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2019 среди игроков до 21 года.

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Встреча, прошедшая в Туле на стадионе «Арсенал», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля. В составе российской команды забили Ильзат Ахметов, Фёдор Чалов, Зелимхан Бакаев, Иван Обляков и Георгий Мелкадзе. Македонцы ответили голом Марио Крстовски. Следующим соперником сборной России станет национальная команда Австрии. Матч состоится 16 октября в Санкт-Пёльтене. Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прибыла в Сочи на матч Лиги наций.