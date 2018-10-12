Гол Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Македонию в матче квалификации ЧЕ-2019
- © rfs.ru
Встреча, прошедшая в Туле на стадионе «Арсенал», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.
В составе российской команды забили Ильзат Ахметов, Фёдор Чалов, Зелимхан Бакаев, Иван Обляков и Георгий Мелкадзе.
Македонцы ответили голом Марио Крстовски.
Следующим соперником сборной России станет национальная команда Австрии. Матч состоится 16 октября в Санкт-Пёльтене.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прибыла в Сочи на матч Лиги наций.