Роналду стал первым футболистом, забившим 400 мячей в топ-5 чемпионатов Европы

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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забил 400 мячей на пяти сильнейших европейских чемпионатах.
Роналду стал первым футболистом, забившим 400 мячей в топ-5 чемпионатов Европы
  • Reuters

Роналду отличился в матче девятого тура Серии А «Ювентус» — «Дженоа», который закончился ничьей (1:1).

Этот мяч стал пятым для португальца в футболке туринского клуба. До этого он 311 раз забил за мадридский «Реал» в Примере и 84 раза отличился за «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Из действующих игроков единственным преследователем Роналду является аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси, который имеет в активе 389 голов.

Ранее «Ювентус» впервые в сезоне потерял очки в Серии А, сыграв вничью с «Дженоа».

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