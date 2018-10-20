«Ювентус» впервые в сезоне потерял очки в Серии А, сыграв вничью с «Дженоа»

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Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Дженоа» из Генуи в матче девятого тура итальянской Серии А.
«Ювентус» впервые в сезоне потерял очки в Серии А, сыграв вничью с «Дженоа»
  • Reuters

Встреча, проходившая в Турине на стадионе «Альянц», завершилась со счётом 1:1.

В составе действующих чемпионов Италии отличился Криштиану Роналду, а у гостей единственный мяч забил Даниэл Беса.

Таким образом, «Ювентус» впервые в этом сезоне потерял очки в Серии А.

В следующем матче туринцы сыграют с «Эмполи», а «Дженоа» — с «Удинезе».

Ранее соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Рома» дома проиграл клубу СПАЛ в Серии А.

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