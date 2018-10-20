Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Рома» дома проиграла клубу СПАЛ в Серии А
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Встреча, проходившая на римском стадионе «Олимпико», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Авторами голов стали Андреа Петанья (с пенальти) и Кевин Бонифаци.
На 75-й минуте СПАЛ остался в меньшинстве, так как был удалён Ваня Милинкович-Савич.
В следующем туре «Рома» сыграет с «Наполи», а СПАЛ — с «Фрозиноне».
«Рома» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов.
Ранее «Интер» победил СПАЛ в матче Серии А благодаря дублю Икарди.