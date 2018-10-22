Победа «Интера» в дерби, взлёт «Эспаньола» и два хет-трика: главные события дня в европейском футболе

В итальянской Серии А «Интер» в городском дерби на последних минутах вырвал победу у «Милана» благодаря голу Мауро Икарди. В испанской Примере «Эспаньол» обыграл «Уэску» и вышел на второе место в турнирной таблице. А в немецкой Бундеслиге первый хет-трик в карьере оформил полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофман. Также три мяча забил игрок «Аталанты» Йосип Иличич. RT рассказывает о главных событиях воскресенья в ведущих европейских футбольных чемпионатах.

Италия: судьбоносный гол Икарди и победа «Лацио»

Главным событием воскресенья в европейском футболе, безусловно, стало миланское дерби. Обе команды подошли к нему в хорошей форме. «Интер» одержал шесть побед подряд во всех турнирах, а «Милан» не знал поражений в национальном первенстве с августа.

Матч получился напряжённым, но не слишком результативным. Небольшим преимуществом по ходу всей встречи владели «нерадзурри». Уже на 11-й минуте номинальные хозяева поразили ворота соперника, но мяч Мауро Икарди был отменён из-за офсайда. Для принятия решения судье даже не понадобилось смотреть повтор.

А по истечении получаса игры «Интер» создал ещё один опаснейший момент. После подачи углового Матиас Весино Фалеро пробил в штангу.

«Милан» ответил незасчитанным голом перед самым перерывом. Матео Мусаккио отправил снаряд в чужие ворота из положения вне игры.

Второй тайм получился похожим на первый, но настолько опасных моментов у команд уже не возникало. К тому же выше всяких похвал действовали вратари Джанлуиджи Доннарумма и Самир Ханданович.

И когда казалось, что дерби завершится без забитых мячей, «Интер» вырвал победу. На второй добавленной минуте всё тот же Икарди после подачи с фланга отправил мяч точно в створ.

Таким образом, чёрно-синие добыли важнейшую викторию в дерби и седьмую подряд — во всех турнирах и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице Серии А.

На четвёртой находится «Лацио». В отчётном туре римлянам удалось на выезде обыграть набравшую ход «Парму» (четыре победы в последних пяти матчах Серии А) — 2:0.

Причём подопечные Симоне Индзаги заработали победу лишь в концовке. За десять минут до финального свистка Риккардо Гальоло в собственной штрафной неаккуратно сыграл против соперника, и рефери указал на точку. Пенальти реализовал лучший бомбардир команды Чиро Иммобиле. Теперь на его счету шесть мячей в девяти матчах чемпионата страны. А уже в добавленное время форвард ассистировал Хоакину Корреа.

Самый же захватывающий матч дня провели аутсайдеры «Фрозиноне» и «Эмполи». Команды продемонстрировали сверхрезультативный футбол и разошлись миром — 3:3.

Подопечные Морено Лонго были близки к первой победе в сезоне, но за десять минут до финального свистка позволили сопернику отыграться.

Также шесть мячей было забито в Вероне, где «Аталанта» разгромила «Кьево» — 5:1. Хет-трик оформил Йосип Иличич. Для словенского футболиста этот хет-трик стал третьим в карьере и вторым — в Серии А. В марте он отправил три мяча в ворота «Вероны».

Испания: провал «Атлетика» и новые подробности о травме Черышева

А в Примере главным событием дня стала победа «Эспаньола» над скромной «Уэской». Подопечные Хоана Руби обыграли новичка элиты благодаря дублю Борхи Иглесиаса (2:0) и одержали третью победу в последних четырёх матчах чемпионата страны.

Этот успех позволил команде по итогам тура подняться на второе место в турнирной таблице. Таким образом, две первые строчки в испанской табели о рангах занимают коллективы из Каталонии. При этом «Эспаньол» отстаёт от «Барселоны» всего на одно очко.

А дела «Атлетика» из Бильбао на старте сезона складываются не лучшим образом. В воскресенье коллектив из Страны Басков в очередной раз остался без победы в национальном первенстве, разойдясь миром с «Эйбаром». При этом подопечные Эдуардо Бериццо в последний раз выигрывали в Примере ещё в первом туре («Леганес» — 2:1).

Между тем стали известны подробности травмы Дениса Черышева, которую полузащитник «Валенсии» и сборной России получил в матче с «Леганесом». Футболисту удалось избежать серьёзного повреждения.

«Черышев вернулся из расположения сборной России, испытывая небольшой дискомфорт в левой ноге. Через 11 минут после начала матча с «Леганесом» Карлос Солер начал разминаться, а ещё через пять минут Черышев был заменён. Ему сделали ледяной компресс, а также провели медицинский осмотр прямо на стадионе. У Дениса диагностирован ушиб камбаловидной мышцы. В это же место Черышев получил удар, когда находился в расположении национальной команды», — говорится в заявлении клуба.

Германия: феерия «Боруссии» и день Хофмана

Если в Испании на вторую строчку неожиданно поднялся «Эспаньол», то в Германии — «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. В матче восьмого тура Бундеслиги подопечные Дитера Хеккинга разгромили «Майнц» — 4:0. Хет-трик оформил Йонас Хофман.

Для полузащитника такой результат — большое достижение, так как прежде он не отличался особой результативностью. До матча с «Майнцем» на счету 26-летнего футболиста значилось всего семь мячей в Бундеслиге.

При этом в прошлом туре чемпионата страны «Боруссия» сенсационно разгромила «Баварию». Таким образом, команда в двух последних встречах национального первенства забила семь безответных мячей.

Франция: поражение соперника «Зенита» и победа «Марселя»

Соперник «Зенита» по Лиге Европы «Бордо» в преддверии выезда в Санкт-Петербург потерпел неудачу в Лиге 1. На выезде они не справились с крепким «Монпелье» Мишеля Дер Закаряна — 0:2.

После этой победы подопечные армянского специалиста поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. Впрочем, делить его команде приходится с «Марселем», который с минимальным счётом одолел «Ниццу».

Нидерланды: неудача Слуцкого

А Леонид Слуцкий прошедший уикенд вряд ли сможет занести себе в актив. В субботу его «Витесс» в матче девятого тура чемпионата Нидерландов уступил на выезде «Эксельсиору» — 0:2.

Леонид Слуцкий

Reuters

При этом в концовке встречи команда российского специалиста получила численное большинство и не реализовала пенальти. Зато все 90 минут снова провёл на поле российский защитник Вячеслав Караваев.

Для «Витесса» это поражение — уже третье в чемпионате страны. После очередной неудачи команда из Арнема опустилась на седьмое место в турнирной таблице, при этом плотность в ней очень высока, и даже от 13-й строчки подопечных Слуцкого отделяют всего два очка.