«Интер» обыграл «Милан» в матче чемпионата Италии по футболу

В матче девятого тура чемпионата Италии по футболу «Интер» обыграл «Милан» со счётом 1:0.

Автором единственного в миланском дерби мяча стал аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди, отличившийся в компенсированное ко второму тайму время.

Этот успех позволил подопечным Лучано Спаллетти набрать 19 очков и подняться на третью строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата. «Милан» с 12 баллами в активе идёт 12-м.

Ранее сообщалось, что звёздный форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси может пропустить матч Лиги чемпионов с «Интером» из-за травмы.