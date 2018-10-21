Месси рискует пропустить матч с «Реалом»

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Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить около трёх недель из-за травмы руки, которыую он получил в матче девятого тура испанской Примеры против «Севилья».

Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Следовательно, игрок может пропустить матчи чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (28 октября) и «Райо Вальекано» (4 ноября), а также обе встречи Лиги чемпионов с миланским «Интером» (24 октября и 6 ноября).

Матч «Барселона» — «Севилья» завершился со счётом 4:2. Месси забил один мяч и отдал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Месси травмировал связки руки.

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