Месси рискует пропустить матч с «Реалом»
Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
❗ [ÚLTIMA HORA] #Messi té una fractura al radi del braç dret. El temps aproximat de baixa és de tres setmanes.#FuerzaLeopic.twitter.com/d0TQypE3SI— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 20 октября 2018 г.
Следовательно, игрок может пропустить матчи чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (28 октября) и «Райо Вальекано» (4 ноября), а также обе встречи Лиги чемпионов с миланским «Интером» (24 октября и 6 ноября).
Матч «Барселона» — «Севилья» завершился со счётом 4:2. Месси забил один мяч и отдал результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Месси травмировал связки руки.