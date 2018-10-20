«Витесс» Слуцкого проиграл «Эксельсиору» в девятом туре Эредивизи

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Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, потерпел поражение от «Эксельсиора» в матче девятого тура голландской Эредивизи.

Встреча, прошедшая в Роттердаме, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 40-й минуте игрок «Витесса» Макс Кларк отправил мяч в свои ворота, а на 70-й минуте Юрген Матей удвоил преимущество «Эксельсиора».

В компенсированное время «Эксельсиор» остался в меньшинстве после удаления Сонни Стевенса, а затем футболист гостей Уссама Дарфалу не смог реализовать пенальти.

На данный момент «Витесс» идёт на шестом месте в чемпионате Нидерландов с 12 очками.

Ранее «Витесс» Слуцкого разгромил «Хераклес» в восьмом туре Эредивизи.

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