«Витесс» Слуцкого проиграл «Эксельсиору» в девятом туре Эредивизи
Встреча, прошедшая в Роттердаме, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 40-й минуте игрок «Витесса» Макс Кларк отправил мяч в свои ворота, а на 70-й минуте Юрген Матей удвоил преимущество «Эксельсиора».
В компенсированное время «Эксельсиор» остался в меньшинстве после удаления Сонни Стевенса, а затем футболист гостей Уссама Дарфалу не смог реализовать пенальти.
На данный момент «Витесс» идёт на шестом месте в чемпионате Нидерландов с 12 очками.
Ранее «Витесс» Слуцкого разгромил «Хераклес» в восьмом туре Эредивизи.