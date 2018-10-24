В ЦСКА сделали заявление относительно аварии в римском метро

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб окажет всю необходимую помощь болельщикам, пострадавшим в результате аварии в римском метро, которая произошла накануне матча третьего тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов между «армейцами» и итальянской «Ромой».

«На фоне этих печальных, если не сказать — трагических, событий даже игра ушла на второй план. Практически весь матч я был на телефоне — пытался выяснить, что именно произошло, насколько всё серьёзно. К сожалению, есть пострадавшие, которые находятся в госпитале. Несколько человек получили серьёзные травмы. Постараемся оказать всю необходимую помощь, и уже это делаем», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

По словам гендиректора ЦСКА, к разрешению ситуации оперативно подключились и Российский футбольный союз (РФС), и Министерство иностранных дел страны.

«Надеюсь, власти Рима разберутся, как такое могло произойти. Сейчас много спекуляций на эту тему. На мой взгляд, информация о том, что там прыгали, не совсем серьёзна. Всё-таки это метрополитен столицы Италии, и он должен выдерживать большие нагрузки, серьёзные людские потоки. В принципе власти Рима тоже довольно оперативно отреагировали, и мэр города. Сейчас не столь важно, кто виноват. Важно помочь пострадавшим», — добавил он.

Ранее в посольстве России в Италии назвали число россиян, госпитализированных после аварии в метро Рима.