Гончаренко прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Ромы» в Лиге чемпионов

Главный тренер российского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру команды в матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с итальянской «Ромой», который завершился разгромным поражением «армейцев» со счётом 0:3.

«У меня нет большого разочарования от игры. Наша молодая команда после таких матчей становится сильнее. Важно извлекать полезную информацию из подобных уроков. «Рома» играла хорошо, мы тоже действовали неплохо в отдельных моментах, до пропущенного мяча неплохо смотрелись. Пропущенный гол — удар по настрою любой команды. Вопрос в том, как быстро ты оправишься от него. Мы слишком долго восстанавливались. Моментами находили свою игру, потом опять теряли», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Гончаренко, у него нет претензий к голкиперу Илье Помазуну, заменившему в воротах ЦСКА дисквалифицированного Игоря Акинфеева.

«Для меня было важно, чтобы он не растерялся на таком уровне. Он достаточно хороший матч провёл, несколько раз выручил», — добавил наставник «армейцев».

Ранее сообщалось, что ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ромы» в Лиге чемпионов.