Гол Ди Марии спас ПСЖ от поражения в матче Лиги чемпионов с «Наполи»

Французский «Пари Сен-Жермен» и неаполитанский «Наполи» сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Париже на «Парк де Пренс», завершилась со счётом 2:2.

Гости забили первыми. На 29-й минуте отличился Лоренцо Инсинье. На 61-й минуте Мариу Руй неудачно сыграл в подкате и отправил мяч в сетку собственных ворот, а на 77-й минуте Дрис Мертенс вновь вывел «Наполи» вперёд.

Уже на третьей минуте компенсированного ко второму тайму времени Анхель Ди Мария смог помочь ПСЖ уйти от поражения, дальним ударом переправив мяч в сетку ворот гостей.

В четвёртом туре «Наполи» примет ПСЖ на своём поле. Игра состоится 6 ноября.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» разгромила «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.