Гол Ди Марии спас ПСЖ от поражения в матче Лиги чемпионов с «Наполи»

Короткая ссылка
Французский «Пари Сен-Жермен» и неаполитанский «Наполи» сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Париже на «Парк де Пренс», завершилась со счётом 2:2.

Гости забили первыми. На 29-й минуте отличился Лоренцо Инсинье. На 61-й минуте Мариу Руй неудачно сыграл в подкате и отправил мяч в сетку собственных ворот, а на 77-й минуте Дрис Мертенс вновь вывел «Наполи» вперёд.

Уже на третьей минуте компенсированного ко второму тайму времени Анхель Ди Мария смог помочь ПСЖ уйти от поражения, дальним ударом переправив мяч в сетку ворот гостей.

В четвёртом туре «Наполи» примет ПСЖ на своём поле. Игра состоится 6 ноября.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» разгромила «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить