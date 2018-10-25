Салах сравнялся с Роналдо по количеству голов в Лиге чемпионов

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Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сравнялся с легендарным бразильским нападающим Роналдо по количеству голов в матчах Лиги чемпионов.

Знаковое событие произошло в матче третьего тура группового этапа с сербской «Црвеной Звездой», в котором Салах оформил дубль.

Таким образом теперь в активе 26-летнего египтянина 14 голов в главном клубном турнире Европы, и он сравнялся по данному показателю с Роналду, который известен своими выступлениями за мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов.

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