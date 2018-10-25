Салах сравнялся с Роналдо по количеству голов в Лиге чемпионов
Знаковое событие произошло в матче третьего тура группового этапа с сербской «Црвеной Звездой», в котором Салах оформил дубль.
Таким образом теперь в активе 26-летнего египтянина 14 голов в главном клубном турнире Европы, и он сравнялся по данному показателю с Роналду, который известен своими выступлениями за мадридский «Реал».
🇪🇬 @MoSalah has now scored the same number of @ChampionsLeague goals as @Ronaldo (14).— SPORF (@Sporf) 24 октября 2018 г.
😳 He reached it nine games quicker than the Brazilian.
👑 Egyptian King. pic.twitter.com/4Di3ehZ2pd
Ранее сообщалось, что дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов.