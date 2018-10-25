Салах сравнялся с Роналдо по количеству голов в Лиге чемпионов

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сравнялся с легендарным бразильским нападающим Роналдо по количеству голов в матчах Лиги чемпионов.

Знаковое событие произошло в матче третьего тура группового этапа с сербской «Црвеной Звездой», в котором Салах оформил дубль.

Таким образом теперь в активе 26-летнего египтянина 14 голов в главном клубном турнире Европы, и он сравнялся по данному показателю с Роналду, который известен своими выступлениями за мадридский «Реал».

🇪🇬 @MoSalah has now scored the same number of @ChampionsLeague goals as @Ronaldo (14).



😳 He reached it nine games quicker than the Brazilian.



👑 Egyptian King. pic.twitter.com/4Di3ehZ2pd — SPORF (@Sporf) 24 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов.