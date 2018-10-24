Фиаско «Шахтёра», тяжёлая победа «Реала» и подножка Моуринью от «Ювентуса»: итоги игрового дня Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов разгромил донецкий «Шахтёр». «Реал» прервал пятиматчевую серию без побед и одолел «Викторию Плзень». А «Ювентус» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом. Чем запомнился игровой день самого престижного клубного турнира Европы — в материале RT.

Разгром ЦСКА и достижение Бензема

После сенсационной победы над «Реалом» болельщики ЦСКА ждали, что их любимцы смогут взять очки и в Риме. При этом серьёзные вопросы вызывала вратарская позиция команды. Из-за дисквалификации Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов пришлось дебютировать Илье Помазуну. Он со своей работой справился и не раз спасал армейцев от верных голов.

Поначалу подопечные Виктора Гончаренко спокойно отражали не самые быстрые атаки соперника и сами организовывали острые контрвыпады.

К сожалению для российских любителей футбола, на 30-й минуте хозяева забили нелогичный мяч. Игроки «Ромы» в несколько передач проникли в штрафную ЦСКА и вывели на удар Эдина Джеко.

А перед самым перерывом Джеко вовсе оформил дубль. Окончательно всё стало ясно в начале второго тайма, когда босниец отдал результативную передачу на Дженгиза Ундера — 3:0.

Однако армейцы до конца пытались отыграть хотя бы один мяч, а Гончаренко даже снял с игры одного из центральных защитников. К сожалению, отличиться российской команде не удалось, при этом гол Кирилла Набабкина судья отменил из-за положения вне игры.

Теперь армейцы отстают от «Ромы» на два очка и должны дома одерживать победу над римлянами, чтобы продолжить борьбу за путёвку в плей-офф.

Выездной матч ЦСКА омрачило серьёзное ЧП в метро Рима, в результате которого были госпитализированы 15 россиян.

В другой встрече группы G «Реалу» нужно было обыграть скромную «Викторию Плзень», чтобы прервать пятиматчевую серию без побед во всех турнирах. Правда, перед поединком все больше обсуждали будущее главного тренера мадридской команды Хулена Лопетеги, которого в ближайшее время могут отправить в отставку.

В отчётном матче «королевский клуб» вышел вперёд уже на 11-й минуте благодаря голу Карима Бензема. Этот мяч позволил французу выйти на четвёртое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю турнира. На счету форварда 57 точных ударов. Чаще забивали только испанец Рауль (71), аргентинец Лионель Месси (105) и португалец Криштиану Роналду (120). Также Бензема повторил достижение Месси и Рауля, забив в 14-м розыгрыше ЛЧ.

После перерыва второй мяч в ворота соперника провёл Марсело. Однако даже в этой игре не обошлось без нервотрёпки для «Реала». За 12 минут до конца основного времени соперник сократил отставание в счёте до минимума и устроил настоящий штурм ворот хозяев.

Также травму получил Марсело, а замен у Лопетеги больше не осталось. Очередной сенсации не произошло — «Реал» одержал победу, но игра сливочных по-прежнему вызывает вопросы.

Месть Роналду и отсутствие Черышева

Центральным матчем игрового дня стало противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» в рамках группы H. Особенно принципиальным оно было для Криштиану Роналду, ведь именно в МЮ он вырос в звезду мирового футбола. Перед игрой португалец даже пообещал, что не будет праздновать мячи в ворота своей бывшей команды.

Обратная ситуация у Поля Погба, который начинал карьеру в «Ювентусе», а затем перебрался в МЮ более чем за €100 млн.

В этой игре туринцам не мог помочь Марио Манджукич. Хорват получил повреждение голеностопа на тренировке и не попал в заявку на матч наряду с Эмре Джаном и Сами Хедирой.

Из-за серьёзных пробок в Манчестере футболисты едва не опоздали на игру. Видимо, больше произошедшее повлияло на хозяев, которые пропустили уже на 17-й минуте. Пауло Дибала после прострела с фланга и отскока от защитника отправил снаряд в сетку, забив четвёртый мяч в групповом этапе ЛЧ.

В дальнейшем гости имели ещё несколько моментов, чтобы развить преимущество, но им не хватало везения, а в паре эпизодов МЮ спас Давид де Хеа.

Пожалуй, единственный шанс спастись подопечные Моуринью упустили за 15 минут до конца. Погба едва не огорчил бывшую команду, но мяч после его удара попал в стойку. Таким образом, «Ювентус» одержал третью победу подряд в групповом этапе ЛЧ.

А «Валенсия» в отсутствие получившего небольшое мышечное повреждение Дениса Черышева не сумела на выезде обыграть «Янг Бойз». При этом после первого тайма испанская команда вела благодаря голу Миши Батшуайи.

Отыгрались хозяева сразу после перерыва. Капитан «Валенсии» Даниэль Парехо неаккуратно пошёл в подкат в собственной штрафной и привёз пенальти, который реализовал Гийом Оаро. Этот мяч стал первым для «Янг Бойз» в групповых этапах ЛЧ. В концовке швейцарский коллектив мог вырвать победу, но Нето чудом перевёл мяч в штангу после удара соперника.

Неудача «горняков» и спектакль в Зинсхайме

Отчётный игровой день получился не слишком удачным у донецкого «Шахтёра». В Харькове команда ничего не смогла противопоставить «Манчестер Сити». В прошлом году соперники уже попадали в одну группу ЛЧ, и тогда «горняки» дома сенсационно одолели английский коллектив.

На этот раз подопечные Хосепа Гвардиолы оказались на голову сильнее. В ворота хозяев влетело три мяча, а могло — семь-восемь. Но Рияд Марез загубил несколько верных моментов. При этом на поле так и не вышел лидер «Манчестер Сити» Серхио Агуэро: помощь аргентинца просто не понадобилась.

Куда более соревновательным получился матч между «Хоффенхаймом» и «Лионом». Немецкой команде, чтобы достать соперника, требовалась победа, но игра завершилась вничью, и французский коллектив сохранил за собой вторую строчку в группе F.

Соперники порадовали болельщиков шестью забитыми мячами.

При этом «Хоффенхайм» спасся от поражения лишь в добавленное арбитром время благодаря точному удару с близкой дистанции Жоэлинтона.

Победа на классе и решающий мяч на 92-й минуте

В целом игровой день обошёлся без сенсаций. Не стал исключением и матч между АЕК и «Баварией» в рамках группы E. Греческая команда храбро обороняла свои ворота на протяжении часа, но затем пропустила дважды с интервалом в три минуты.

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Сперва удачно сыграл на добивании Хави Мартинес, а затем Роберт Левандовски поставил точку в изящной комбинации мюнхенцев.

Однако победа не позволила «Баварии» обеспечить себе единоличное лидерство в собственном квартете. В параллельном матче «Аякс» на 92-й минуте вырвал победу у «Бенфики». Три очка команде из Амстердама принёс Нуссайр Мазрауи.

Успех молодого коллектива можно назвать заслуженным, ведь подопечные Эрика Тен Хага большую часть встречи владели преимуществом и не реализовали целый ряд моментов. В одном из эпизодов защитник соперника вынес мяч с ленточки, и лишь система фиксации гола позволила определить, что снаряд её не пересёк.