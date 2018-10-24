Игроки «Манчестер Юнайтед» второй раз подряд опоздали на домашний матч Лиги чемпионов

Игроки английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» второй раз подряд опоздали на домашний матч группового раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что автобус с футболистами МЮ застрял в пробке и прибыл к стадиону «Олд Траффорд» менее чем за час до начала встречи третьего тура группового раунда ЛЧ с итальянским «Ювентусом». Главный тренер английского коллектива Жозе Моуринью, по его словам, добирался до арены пешком, что заняло у него несколько минут.

В сезоне-2018/19 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже наказывал «Манчестер Юнайтед» за опоздание на домашний поединок Лиги чемпионов с испанской «Валенсией». Тогда клубу пришлось заплатить штраф в размере €13 тыс.

Ранее сообщалось, что МЮ потерпел поражение от «Ювентуса» в матче Лиги чемпионов.