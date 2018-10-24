Игроки «Манчестер Юнайтед» второй раз подряд опоздали на домашний матч Лиги чемпионов

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Игроки английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» второй раз подряд опоздали на домашний матч группового раунда Лиги чемпионов.
Игроки «Манчестер Юнайтед» второй раз подряд опоздали на домашний матч Лиги чемпионов
  • Reuters

Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что автобус с футболистами МЮ застрял в пробке и прибыл к стадиону «Олд Траффорд» менее чем за час до начала встречи третьего тура группового раунда ЛЧ с итальянским «Ювентусом». Главный тренер английского коллектива Жозе Моуринью, по его словам, добирался до арены пешком, что заняло у него несколько минут.

В сезоне-2018/19 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже наказывал «Манчестер Юнайтед» за опоздание на домашний поединок Лиги чемпионов с испанской «Валенсией». Тогда клубу пришлось заплатить штраф в размере €13 тыс.

Ранее сообщалось, что МЮ потерпел поражение от «Ювентуса» в матче Лиги чемпионов.

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