Нереализованный пенальти, спорные решения судей и удаление Кверквелии: «Локомотив» потерпел третье поражение в ЛЧ

«Локомотив» проиграл «Порту» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:3. Таким образом, команда потерпела третье поражение подряд в нынешнем розыгрыше турнира. В самом начале встречи железнодорожники заработали пенальти, но Мануэл Фернандеш его не реализовал. После замены португалец отказался пожать руку Юрию Сёмину. В конце матча за фол последней надежды был удалён защитник «железнодорожников» Соломон Кверквелия.

Последний шанс и возвращение Эдера

Два поражения подряд на старте группового этапа Лиги чемпионов поставили «Локомотив» в затруднительное положение. Чтобы сохранить хорошие шансы на попадание в плей-офф, команда должна была побеждать португальцев, которые в первых двух играх набрали четыре очка.

Поклонники красно-зелёных ждали встречи с оптимизмом, ведь подопечные Юрия Сёмина в последнее время начали давать результат. В РПЛ действующие чемпионы одержали три победы подряд и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице турнира.

В предыдущей игре ЛЧ с «Шальке» железнодорожники выдали хороший первый тайм и как минимум заслужили ничью, но пропустили обидный мяч на последних минутах.

Не добавлял настроение Сёмину тяжёлый график игр — за 13 дней его подопечным предстоит провести сразу пять матчей во всех турнирах. Не обошли команду стороной и травмы.

В частности, в пятничной встрече с «Ростовом» мышечное повреждение на последних минутах получил Ведран Чорлука. Не успел восстановиться к ответственному матчу и Джефферсон Фарфан. Но тренерский штаб по крайней мере мог рассчитывать на Эдера, который пропустил последний матч с «Ростовом» из-за дисквалификации.

Для Эдера игра с «Порту» была особенно принципиальной, как и для Мануэла Фернандеша, который на заре карьеры выступал за принципиального «Бенфику».

В результате оба ожидаемо оказались в стартовом составе. Ростер «Локо» практически ничем не отличался от состава на игру с «Ростовом», разве что Эдер занял место Чорлуки. Место хорвата в центре обороны неожиданно оказалось за Гжегожем Крыховяком. А Бенедикт Хёведес, который буквально за несколько часов до матча стал отцом, снова вышел на левом фланге.

Хорошо, что на МЦК не бывает пробок 😉

Успешно добрались на стадион и приступили к разминке! #ЛокоПортуpic.twitter.com/6cVhTbEllG — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 24 октября 2018 г.

Незабитый пенальти «Локо» и наказание от «Порту»

Подопечные Сёмина сразу отдали мяч сопернику и приготовились жалить оппонента фирменными контратаками.

И уже на девятой минуте эта тактика сработала. Алексей Миранчук на правой кромке штрафной заставил нарушить на себе правила Алекса Теллеса — «Локомотив» заработал пенальти.

Бить одиннадцатиметровый отправился Фернандеш. Болельщики уже предвкушали первый гол команды в текущем розыгрыше ЛЧ, но Икер Касильс угадал направление полёта мяча и спас «Порту».

Вскоре «Локо» упустил ещё одну прекрасную возможность отличиться. На этот раз Антон Миранчук пустился в сольный проход по левому флангу и выкатил мяч на пустые ворота брату, но удар Алексея соперники чудом заблокировали, как и добивание от Эдера.

А дальше всё сработало по знаменитому футбольному принципу «не забиваешь ты — забивают тебе». «Порту» заработал угловой, Эдер в своей штрафной придержал соперника руками, а судья назначил пенальти уже в ворота «Локо».

Маринато Гилерме, как и Касильяс направление удара угадал, но Мусса Марега пробил слишком сильно и точно.

Пропустив, железнодорожники не опустили рук, а отправились на штурм ворот соперника.

Однако спустя десять минут хозяева пропустили вновь. Хесус Корона на правом фланге легко обыграл защитника и выполнил идеальную подачу в штрафную на Эктора Эрреру, который головой пробил точно в дальний угол.

Произошедшее окончательно разозлило «Локомотив», и железнодорожникам тут же удалось один мяч отыграть. И вновь всё сделали братья Миранчуки. Алексей выложил мяч Антону, а тот точно пробил в дальний угол. Так железнодорожники прервали «сухую» серию в текущем розыгрыше ЛЧ длиной в 218 минут.

Удаление Кверквелии

К сожалению, «Порту» убил её в самом начале второго тайма. Ясин Браими совершил классный проход по центру и великолепной передачей на Корону разрезал оборону «Локо». Хесус же спокойно отправил мяч под перекладину.

Но даже в этой ситуации железнодорожники рук не отпустили. Спустя пару минут Эдер вновь сократил отставание в счёте до минимума после грубой ошибки Касильяса. Однако судья на линии взятие ворот отменил из-за спорного положения вне игры.

Тут же португалец вырвался на рандеву с голкипером, но его проход в последний момент прервал защитник.

В надежде придать команде новый импульс Сёмин решил снять с игры не слишком удачно действовавшего Фернандеша и выпустил вместо него Рифата Жемалетдинова. Мануэл остался этим очень недоволен и даже отказался жать руку главному тренеру.

А за 15 минут до конца всё стало окончательно ясно. Соломон Кверквелия проиграл позиционную борьбу сопернику и был вынужден фолить, чтобы сорвать чистый выход один на один. У судьи не оставалось выбора, кроме как удалить грузина с поля за фол последней надежды. В ответном матче с «Порту» «Локо» он не поможет.

Повтор продемонстрировал — Кверквелия сыграл в мяч, а судья совершил очередную ошибку не в пользу «Локо».

Железнодорожники проиграли третий матч в ЛЧ подряд, но провели не самую плохую игру. К сожалению, подопечные Сёмина вновь не реализовали свои моменты. Забей Фернандеш пенальти в самом начали матча, и кто знает, как завершилась бы встреча. «Порту» же, обладающий большим еврокубковым опытом, хладнокровно наказал чемпиона России за ошибки.