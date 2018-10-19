Защитник «Локомотива» Чорлука получил травму в матче РПЛ с «Ростовом»
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Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что хорватский футболист покинул поле на 81-й минуте встречи, держась за заднюю поверхность бедра. В ближайшее время Чорлука пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности его проблем со здоровьем, но участие защитника в матче Лиги чемпионов с португальским «Порту», запланированном на 24 октября, уже сейчас находится под большим вопросом.
В текущем сезоне Ведран принял участие в 12 официальных матчах «Локомотива» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ.