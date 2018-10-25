«Спартак» и «Рейнджерс» не смогли забить друг другу в матче Лиги Европы
Встреча, проходившая в Глазго, завершилась нулевой ничьей.
Красно-белые провели первый матч после увольнения Массимо Карреры. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Рауль Рианчо.
После трёх матчей москвичи замыкают турнирную таблицу, имея в активе два очка.
В следующем туре «Спартак» и «Рейнджерс» вновь встретятся друг с другом. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Ранее Кононов ответил на слухи о своём скором переходе в «Спартак».