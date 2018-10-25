«Спартак» и «Рейнджерс» не смогли забить друг другу в матче Лиги Европы

Московский «Спартак» сыграл вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с шотландским «Глазго Рейнджерс».

Встреча, проходившая в Глазго, завершилась нулевой ничьей.

Красно-белые провели первый матч после увольнения Массимо Карреры. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Рауль Рианчо.

После трёх матчей москвичи замыкают турнирную таблицу, имея в активе два очка.

В следующем туре «Спартак» и «Рейнджерс» вновь встретятся друг с другом. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Кононов ответил на слухи о своём скором переходе в «Спартак».