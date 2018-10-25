Кононов ответил на слухи о своём скором переходе в «Спартак»

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Главный тренер тульского «Арсенала» на встрече с болельщиками прокомментировал слухи о том, что в ближайшее время возглавит московский «Спартак».
Кононов ответил на слухи о своём скором переходе в «Спартак»
  • РИА Новости

«Я в данный момент являюсь тренером «Арсенала». Такие слухи ходят, но все мои мысли — о предстоящей игре с «Оренбургом». На данный момент вопрос о том, перехожу я куда-то вообще или нет, не является для меня приоритетным. У меня есть контракт», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

После увольнения Массимо Карреры в СМИ появилась информация, что Кононов в скором времени разорвёт контракт с «Арсеналом» и подпишет соглашение с московским клубом на один год.

Ранее генеральный директор «Арсенала» прокомментировал слухи об уходе Кононова в «Спартак».

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