Генеральный директор «Арсенала» прокомментировал слухи об уходе Кононова в «Спартак»

Генеральный директор тульского футбольного клуба «Арсенал» Дмитрий Балашов отреагировал на информацию об уходе главного тренера команды Олега Кононова в московский «Спартак».

«Это всё слухи, конечно. Олег Георгиевич с командой», — приводит слова Балашова РИА Новости.

До этого в СМИ появились сообщения, что Кононов договорился о контракте со «Спартаком» на один год.

22 октября Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера «Спартака». В последнем матче под руководством итальянца москвичи уступили подопечным Кононова (2:3).

Ранее в «Арсенале» сообщили, что Кононов готовит команду к матчу с «Оренбургом».