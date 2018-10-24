Генеральный директор «Арсенала» прокомментировал слухи об уходе Кононова в «Спартак»
- © Maksim Konstantinov
- globallookpress.com
«Это всё слухи, конечно. Олег Георгиевич с командой», — приводит слова Балашова РИА Новости.
До этого в СМИ появились сообщения, что Кононов договорился о контракте со «Спартаком» на один год.
22 октября Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера «Спартака». В последнем матче под руководством итальянца москвичи уступили подопечным Кононова (2:3).
Ранее в «Арсенале» сообщили, что Кононов готовит команду к матчу с «Оренбургом».