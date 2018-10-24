В «Арсенале» сообщили, что Кононов готовит команду к матчу с «Оренбургом»
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу тульского клуба.
«Олег Кононов провёл сегодня тренировку команды в Туле. Мы готовимся к матчу с «Оренбургом» в рабочем порядке», — сказали в пресс-службе.
Матч «Арсенал» — «Оренбург» состоится в Туле 27 октября.
До этого в СМИ Кононова называли одним из претендентов на пост наставника «Спартака».
22 октября Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера «Спартака». В последнем матче под руководством итальянца москвичи уступили подопечным Кононова (2:3).
Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с Кононовым о контракте на один год.