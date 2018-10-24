СМИ: «Спартак» договорился с Кононовым о контракте на один год

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Московский «Спартак» договорился с главным тренером тульского футбольного клуба «Арсенал» Олегом Кононовым об условиях контракта.
СМИ: «Спартак» договорился с Кононовым о контракте на один год
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, московский коллектив договорился с представителями белорусского специалиста о соглашении сроком на один год.

Отмечается, что контракт Кононова с «Арсеналом» не предусматривает досрочного разрыва с выплатой компенсации. Поэтому вероятно, что красно-белым придётся платить компенсацию тульскому клубу.

22 октября Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера «Спартака». В последнем матче под руководством итальянца москвичи уступили подопечным Кононова (2:3).

Ранее в «Арсенале» отказались комментировать возможный уход Кононова в «Спартак».

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