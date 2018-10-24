СМИ: «Спартак» договорился с Кононовым о контракте на один год
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, московский коллектив договорился с представителями белорусского специалиста о соглашении сроком на один год.
Отмечается, что контракт Кононова с «Арсеналом» не предусматривает досрочного разрыва с выплатой компенсации. Поэтому вероятно, что красно-белым придётся платить компенсацию тульскому клубу.
22 октября Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера «Спартака». В последнем матче под руководством итальянца москвичи уступили подопечным Кононова (2:3).
Ранее в «Арсенале» отказались комментировать возможный уход Кононова в «Спартак».