«Вы сами видели и пенальти, и отменённый мяч»: что говорили после поражения «Локомотива» от «Порту» в Лиге чемпионов

Одной из причин поражения «Локомотива» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» стало невезение. Об этом заявил главный тренер команды Юрий Сёмин. При этом он не стал комментировать спорные решения судьи, отметив, что зрители сами видели и пенальти в ворота «Локо», и незасчитанный мяч Эдера. Наставник также рассказал, как отреагировал на поступок Мануэла Фернандеша, который после замены не стал пожимать ему руку. Сам португалец заявил, что просто не обратил внимания на жест наставника.

«Решения судей не комментирую, здесь большие штрафы»

Несмотря на третье подряд поражение в Лиге чемпионов, главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин на пресс-конференции не выглядел расстроенным, скорее уставшим. Его подопечные вполне могли набрать первые очки в текущем розыгрыше главного еврокубка, но вновь уступили.

— Мы не реализовали свои моменты, а «Порту» реализовал. Сыграла роль психология. Невезение повлияло на итоговый результат.

— Мануэл Фернандеш после замены отказался пожать вам руку.

— Он просто был расстроен. Не забил пенальти и раскис. Играл плохо. Но никакого конфликта между нами не было, я на такие вещи внимания не обращаю. Напротив, не порадовало бы, если бы Ману в подобной ситуации меня расцеловал. А так всё нормально, человек переживает за результат и за свою игру.

— Как оцените работу судейской бригады?

— Могу комментировать решения арбитров на внутренней арене, но никак не на внешней. За это здесь очень сильно штрафуют. Вы сами всё видели: и пенальти в ворота «Локомотива», и отменённый мяч Эдера.

— Сказалась ли на игре «Локомотива» вынужденная поездка на МЦК?

— Скажу вам больше, если бы не пересели на МЦК — опоздали бы на матч. Дорога до станции на Кутузовском далась нелегко. Зато потом долетели с ветерком. Условия очень комфортные. Остаётся только поблагодарить РЖД за то, что открыли подобную систему в черте города.

— Как оцените игру Гжегожа Крыховяка на позиции центрального защитника?

— Конечно, хотели использовать его в середине, но кадровая ситуация вынудила поставить Гжегожа в оборону. Он сам сказал: «Тренер, готов сыграть там, где нужно». В результате Крыховяк провёл отличный матч и был одним из лучших на поле. Возможно, ему ещё придётся сыграть на этой позиции. Что касается удаления Соломона Кверквелии, то до ответной встречи с «Порту» есть время, возможно, Ведран Чорлука успеет восстановиться.

— Как считаете, у «Локомотива» ещё есть шансы пробиться в евровесну?

— Всегда пытаюсь смотреть на вещи с оптимизмом. Впереди у команды ещё три матча. Мы можем набрать девять очков. Первое место, конечно, не займём, но подняться на второе вполне реально. Сейчас нам необходима победа в Лиге чемпионов. Успех должен помочь сломать психологический барьер.

«Порту» смог использовать слабости соперника»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау был предельно корректен, но предположил, что «Локомотив» после трёх поражений подряд не сумеет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

— Мы контролировали большую часть матча, смогли использовать слабости соперника, были лучше, без сомнений. Но «Локомотив» создал нам проблемы, моим подопечным не всегда хватало концентрации. Также нам помог Икер Касильяс, который отразил пенальти.

— Насколько важно для «Порту» занять первое место в группе?

— Всегда играем на победу. В нашей группе ещё ничего не решено. Дома будем также стремиться обыграть «Локомотив». Сегодня же набрали важнейшие три очка. Вообще три команды в нашей группе претендуют на попадание в плей-офф. «Локомотив» шансы на это, скорее всего, потерял.

«Просто не увидел руку Сёмина»

Футболисты «Локомотива» после очередного поражения не горели желанием общаться с прессой. Однако неожиданно ответил на вопросы журналистов один из главных антигероев встречи — Фернандеш. В частности, португалец объяснил, почему не пожал руку Сёмину после замены.

«Ничего особенного не произошло. У меня нет конфликта с Сёминым. Если вы думаете иначе, спросите его. Единственная вещь, которая меня беспокоила в тот момент, — это результат. Я не хотел создавать никакой полемики, просто не увидел руку тренера. Всем остальным я руку пожал», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

А капитан команды Маринато Гилерме посетовал, что счёт не отразил ход игры.

«Наверное, узнав результат, люди не поверят, что мы тоже могли забивать как минимум трижды. В начале игры вообще не реализовали пенальти. После этого упустили ещё один момент. На таком уровне подобное не прощается. В результате «Порту» дважды огорчил нас ещё до перерыва. Но даже в тот момент мы играли неплохо. Главной проблемой для «Локо» стало начало второго тайма, когда пропустили третий мяч. Это был тяжёлый удар для нас, ведь до того сохраняли веру даже в победу», — сказал Гилерме в эфире программы «Все на матч».

А получивший красную карточку Кверквелия прокомментировал исход встречи предельно кратко.

«Почему не получилось? Да всё получилось, они просто забили больше, чем мы. Не хочу больше ничего говорить», — заявил защитник.

Зато заступился за него партнёр по центру обороны Крыховяк. По мнению поляка, Соломон не заслуживал удаления.

«Что происходило в раздевалке «Локомотива» после матча? Конечно, Сёмин и вся команда сейчас нервничают из-за результата. Чувствуется, что «Порту» — команда, которая регулярно играет в Лиге чемпионов. Эпизод с удалением Кверквелии? Мне показалось, что он сыграл в мяч», — отметил футболист.

В составе «Порту» наибольший интерес журналистов вызвал многолетний вратарь «Реала» и сборной Испании Касильяс, отразивший пенальти от Фернандеша.

«Считаю, в первые десять минут «Порту» контролировал ход игры и действия соперника. Но потом мы позволили хозяевам создать несколько моментов, в том числе заработать пенальти. Повезло, что «Локомотиву» не удалось его реализовать. Затем «Порту» забил дважды и полностью перевернул матч. «Локомотив» один мяч отыграл, но «Порту» держал всё под контролем. Это был важнейший матч для соперника, игра жизни. Но нам важно было с самого начала контролировать игру, что мы и пытались делать. Очень рады, что заработали три очка и стали гораздо ближе к цели», — сказал Касильяс в эфире телеканала «Матч Премьер».