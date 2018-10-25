Сёмин оценил перспективы «Локомотива» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о перспективах команды преодолеть групповой этап и пробиться в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

«Я всегда смотрю с оптимизмом. Но есть реальность. Сегодня «Порту» первый. Но ещё у нас три тура. Девять очков — и занять первое место возможно. Ну не первое, так второе», — приводит слова Семина Sport24.

После трёх туров «Локомотив» набрал ноль очков и занимает четвёртое место в группе D. Подопечные Сёмина потерпели поражение во всех трёх сыгранных встречах первого круга — от турецкого «Галатасаря» (0:3), немецкого «Шальке» (0:1) и «Порту» (1:3).

Ранее сообщалось, что Соломон Кверквелия высказался о поражении «Локомотива» в матче ЛЧ с «Порту».

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