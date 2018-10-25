Фернандеш объяснил, почему не пожал руку Сёмину после замены

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш объяснил, почему отказался пожать руку главному тренеру команды Юрию Сёмину после замены в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

«Я не увидел руку Сёмина. Это не первый раз, когда мне задают этот вопрос, но в этом эпизоде ничего такого! У меня нет конфликтов с Сёминым. Если хотите, спросите его об этом. У меня нет проблем с контрактом. Всё, о чем я думаю — о будущих играх», — приводит слова Фернандеша Sport24.

Португалец, не реализовавший пенальти на 10-й минуте, был заменён на 65-й минуте матча. Вместо него не поле вышел Рифат Жемалетдинов.

Матч «Локомотив» — «Порту» завершился поражением железнодорожников со счётом 1:3.

Ранее сообщалось, что гол Антона Миранчука стал для «Локомотива» первым с 2005 года в Лиге чемпионов.