Фернандеш объяснил, почему не пожал руку Сёмину после замены
«Я не увидел руку Сёмина. Это не первый раз, когда мне задают этот вопрос, но в этом эпизоде ничего такого! У меня нет конфликтов с Сёминым. Если хотите, спросите его об этом. У меня нет проблем с контрактом. Всё, о чем я думаю — о будущих играх», — приводит слова Фернандеша Sport24.
Португалец, не реализовавший пенальти на 10-й минуте, был заменён на 65-й минуте матча. Вместо него не поле вышел Рифат Жемалетдинов.
Матч «Локомотив» — «Порту» завершился поражением железнодорожников со счётом 1:3.
Ранее сообщалось, что гол Антона Миранчука стал для «Локомотива» первым с 2005 года в Лиге чемпионов.