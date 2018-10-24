Гол Миранчука стал для «Локомотива» первым с 2005 года в Лиге чемпионов

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Гол Антона Миранчука в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» стал первым в турнире для железнодорожников с 2005 года.

До 38-й минуты матча с «Порту», когда Миранчук поразил ворота Икера Касильяса, «Локомотив» забивал в Лиге чемпионов 10 августа 2005 года в матче третьего тура квалификации с австрийским «Рапидом», а предыдущий мяч в плей-офф ЛЧ датирован 24 февраля 2004 года, когда удар Владимира Мамина принёс команде победу над «Монако» в первой игре 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» последним из клубов забил свой первый мяч в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

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