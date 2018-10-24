«Локомотив» последним из клубов забил свой первый мяч в нынешнем розыгрыше ЛЧ

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Московский «Локомотив» последним из участников группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19 смог забить свой первый гол на турнире.
«Локомотив» последним из клубов забил свой первый мяч в нынешнем розыгрыше ЛЧ
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Знаковое для железнодорожников событие произошло на 38-й минуте матча третьего тура с «Порту». Автором первого мяча для московской команды в нынешнем розыгрыше турнира стал полузащитник Антон Миранчук.

В двух предыдущих встречах Локомотив потерпел два сухих поражения — от турецкого «Галатасарая» (3:0) и немецкого «Шальке» (1:0).

После 45 минут матча с «Порту» счёт 2:1 в пользу португальской команды.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Локомотив» опоздал бы на матч ЛЧ, если бы не МЦК.

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