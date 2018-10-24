Сёмин заявил, что «Локомотив» опоздал бы на матч ЛЧ, если бы не МЦК

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал тот факт, что команда добиралась на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» на электричке МЦК.
Сёмин заявил, что «Локомотив» опоздал бы на матч ЛЧ, если бы не МЦК
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

«Если бы поехали по центру, то явно бы не успевали к матчу. Переезд был замечательный, очень комфортабельно. Мы быстро среагировали. Ничего страшного не произошло, к футболу это не имеет никакого отношения», — приводит слова Сёмина Sport24, со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Встреча «Локомотива» и «Порту» проходит в Москве на «РЖД Арене». По итогам 20 минут счёт матча не открыт — 0:0.

Ранее сообщалось, что на «Энфилде» возникли проблемы с электричеством перед матчем ЛЧ.

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