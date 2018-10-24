Сёмин заявил, что «Локомотив» опоздал бы на матч ЛЧ, если бы не МЦК

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал тот факт, что команда добиралась на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» на электричке МЦК.

«Если бы поехали по центру, то явно бы не успевали к матчу. Переезд был замечательный, очень комфортабельно. Мы быстро среагировали. Ничего страшного не произошло, к футболу это не имеет никакого отношения», — приводит слова Сёмина Sport24, со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Встреча «Локомотива» и «Порту» проходит в Москве на «РЖД Арене». По итогам 20 минут счёт матча не открыт — 0:0.

Ранее сообщалось, что на «Энфилде» возникли проблемы с электричеством перед матчем ЛЧ.