«Локомотив» проиграл «Порту» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от португальского «Порту» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Локомотив» упустил возможность забить первым. На 10-й минуте Мануэл Фернандеш не реализовал пенальти, после чего «Порту» дважды поразил ворота железнодорожников: на 26-й минуте Мусса Марега реализовал 11-метровый, а на 35-й Эктор Эррера удвоил преимущество гостей. Ещё до перерыва «Локомотив» отыграл один мяч благодаря голу Антона Миранчука на 38-й минуте.

После перерыва гости ещё раз поразили ворота московской команды — на 47-й минуте забил Хесус Корона.

На 76-й минуте Соломон Кверквелия получил красную карточку, оставив «Локомотив» в меньшинстве.

В четвёртом туре «Порту» сыграет с Локомотивом на стадионе «Драгау». Встреча состоится 6 ноября.

В параллельном матче группы D «Галатасарай» и «Шальке» сыграли вничью 0:0.

Ранее сообщалось, что гол Миранчука стал для «Локомотива» первым с 2005 года в Лиге чемпионов.